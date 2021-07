Le tiercé dans l'ordre. Deux fois. Tadej Pogacar a remporté cette 17e étape au sommet du terrible col du Portet devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Les trois hommes étaient au-dessus de la concurrence mercredi et, sans surprise, on les retrouve exactement dans le même ordre au classement général. Le maillot jaune conforte sa position, sans vraiment creuser les écarts. Mais l'essentiel est fait pour lui.

Derrière, Vingegaard et Carapaz peuvent s'estimer satisfaits, même si la victoire d'étape qui leur échappe laissera sans doute un petit goût amer chez Jumbo Visma et INEOS-Grenadiers. Mais au moins s'installent-ils confortablement sur le podium. Quatre secondes seulement séparent le Néerlandais et l'Equatorien, mais le troisième candidat au podium, Rigoberto Uran, a disparu. Grand perdant de cette journée, le Colombien recule de la 2e à la 4e place, à 7'17" de Pogacar mais, surtout à plus d'une minute trente du podium.

La suite de la hiérarchie a relativement peu évolué, même si Enric Mas et Alexey Lutsenko échangent leurs positions, l'Espagnol passant 7e devant le Kazakh. Guillaume Martin, lui, a perdu du temps mais pas de places. Le leader de l'équipe Cofidis reste accroché à sa 9e place, une minute environ devant Pello Bilbao, mais près de deux minutes derrière Lutsenko.

Magnifique 4e de l'étape en ce 14 juillet, David Gaudu connaît le sort inverse de Guillaume Martin. Le Breton de la Groupama-FDJ a gagné du temps sur tout le monde en dehors du trio le plus costaud, mais partait d'un peu loin pour espérer intégrer le Top 10. Il demeure donc en 11e position, à un peu moins de deux minutes de Pello Bilbao. Mais cette montée du Portet peut lui donner quelques espoirs avant la dernière grande étape de montagne, jeudi, avec le Tourmalet de Luz Ardiden au menu.

Classement général après 17 étapes

Place Coureurs Ecarts 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +5'39'' 3. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +5'43"' 4. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +7'17"' 5. Ben O'Connor (AG2R Citroën) +7'34"' 6. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +8'06"' 7. Enric Mas (Movistar) +9'48"' 8. Alexey Lutsenko (Astana) +10'04"' 9. Guillaume Martin (Cofidis) +11'51"' 10. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) +12'53"' 11. David Gaudu (Groupama-FDJ) +15'42" 12. Mattia Cattaneo (Deceunicnk QS) +19'41" 13. Esteban Chaves (BikeExchange) +28'42" 14. Louis Meintjes (Intermarché Wanty G.) +34'02" 15. Wouter Poels (Bahrain) +44'18"

