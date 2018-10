Après l'Ouest cette année, le Tour de France s'apprête-t-il à mettre le cap à l'Est en 2019 ?

L'Est après l'Ouest pour ne pas faire de jaloux ? Selon les informations de La Dépêche du midi, le parcours du Tour de France 2019 pourrait faire totalement l'impasse sur la partie ouest du pays pour se concentrer uniquement sur l'Est et le Sud après le grand départ de Bruxelles, le 6 juillet prochain. En attendant que Christian Prudhomme ne lève officiellement le voile sur le tracé concocté par ASO, jeudi lors de la présentation officielle de la 106e édition de la Grande Boucle au Palais des Congrès de Paris, La Dépêche a dévoilé un tracé hypothétique qui verrait le peloton passer par les Vosges, l'Alsace et la Lorraine après le départ de Belgique. Ces premiers coups de pédale à Bruxelles viennent rendre hommage à Eddy Merckx, cinquante ans après sa première victoire sur le Tour en 1969.

Planche des Belles Filles, Tourmalet...

Au menu, des arrivées potentielles à Nancy et Mulhouse avant un premier gros morceau à la désormais incontournable Planche des Belles Filles, dès la 6e étape (11 juillet). Ensuite, une descente vers les Pyrénées via le Massif central et la Haute-Loire pour un premier triptyque montagneux dont le plat de résistance pourrait être une arrivée au Tourmalet lors de la 13e étape (19 juillet). Albi et Toulouse seraient sur la route quelques jours auparavant.

Après cela, direction l'Occitanie avec un possible chrono (le seul du parcours selon ce que dévoile La Dépêche) autour de Nîmes pour la 16e étape, au lendemain de la deuxième journée de repos (le 22 juillet). Les organisateurs auraient ensuite prévu un spectaculaire départ depuis le Pont du Gard pour la 17e étape, avant une remontée dans les Hautes-Alpes via Gap et Embrun.

Trois arrivées au sommet dans les Alpes ?

La Grande Boucle pourrait alors se jouer là, avec trois jours en haute altitude et autant d'arrivées potentielles au sommet du côté de Valloire (18e), de Tignes (19e) et de Val Thorens (20e). Un joli programme, qui signifierait tout de même qu'ASO a fait l'impasse sur le traditionnel contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris. Mais aussi, et surtout, sur toute la façade atlantique du pays, largement mise en valeur cette année lors de l'édition 2018. Une décision qui ne manquera pas de faire parler si elle se vérifie. Réponse définitive ce jeudi.