Chris Froome, Romain Bardet, Nairo Quintana… les favoris du Tour de France 2018 passés au crible

La cote des favoris :

5 étoiles : Christopher Froome

4 étoiles : Nairo Quintana, Romain Bardet, Richie Porte

3 étoiles : Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Rigoberto Uran

2 étoiles : Alejandro Valverde, Dan Martin, Tom Dumoulin, Adam Yates, Primoz Roglic

1 étoile : Egan Bernal, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Bob Jungels, Jakob Fuglsang, Bauke Mollema, Rafal Majka, Ilnur Zakarin

Christopher Froome (Sky, 33 ans)

Sa saison : Christopher Froome sera au départ du Tour. La procédure engagée à son encontre suite au constat d’un "résultat d’analyse anormal" (taux de salbutamol supérieur au seuil autorisé) lors du Tour d’Espagne 2017 a été abandonnée, comme l’a annoncé l’UCI lundi dernier. Fin mai, cette procédure était en cours, lorsqu’il a remporté le Giro dans une atmosphère ainsi rendue délétère. Le leader de la Sky s’est montré plutôt discret, lors des autres courses qu’il a disputées cette saison (aucune victoire). Un peu comme l’an passé, où il n’avait levé les bras que sur le Tour et la Vuelta.

La stat : 3, comme le nombre de Grands Tours consécutifs remportés par Chris Froome (Tour de France 2017, Vuelta 2017, Giro 2018). Il est le premier coureur à être conjointement tenant du titre des trois principales courses par étapes depuis Bernard Hinault, en 1983. Trois, c'est aussi le nombre de TDF gagnés d'affilée par le Britannique, qui en compte quatre au total.

La question : Jusqu'où ira-t-il ? En alignant un quatrième sacre en Grand Tour, Chris Froome rejoindrait Eddy Merckx, seul auteur d’une telle performance, à cheval sur les années 1972 et 1973. Il peut également entrer dans le fameux "club des cinq" (dont font partie le Cannibale et le Blaireau, mais aussi Jacques Anquetil et Miguel Indurain) en s’adjugeant une cinquième Grande Boucle.

Chris Froome, quadruple vainqueur du TourGetty Images

Nairo Quintana (Movistar, 28 ans)

Sa saison : Nairo Quintana a encore bousculé ses habitudes. L’an passé, il avait tenté de doubler Giro et Tour de France, sans grand succès (2e et 12e). Cette année, il a renoué avec une montée en puissance plus classique jusqu’à la Grande Boucle, innovant au niveau de la dernière marche, en s’alignant pour la première fois au départ du Tour de Suisse… où il s’est montré à son avantage. 3e du général, il a remporté la 7e étape en attaquant à 27 kilomètres de l’arrivée, dès le pied de l’ultime ascension, donnant des gages d’une très bonne condition. Ce succès est le seul de sa saison.

La stat : 3 sur 4. En quatre participations au Tour de France, Nairo Quintana a connu trois fois les honneurs du podium (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016), mais jamais ceux de la première place.

La question : A-t-il les pleins pouvoirs au sein de l’équipe Movistar ? Avec Nairo Quintana mais aussi Alejandro Valverde et Mikel Landa en son sein, la formation espagnole dispose de trois potentiels leaders, dont la répartition des rôles pourrait avoir un impact sur le déroulement de la course.

Nairo Quintana (Movistar)Getty Images

Romain Bardet (AG2R La Mondiale, 27 ans)

Sa saison : Romain Bardet brille sur de nombreux terrains cette année. Vainqueur de la "Classic de l’Ardèche", 2e des Strade Bianche, 3e de Liège-Bastogne-Liège, il a attendu le mois de juin pour s’illustrer lors d’une course par étapes. Il a réalisé un Critérium du Dauphiné convaincant à défaut d’être impressionnant (3e du général, sans glaner de bouquet).

La stat : 4. Cela fait non seulement deux ans de suite que Romain Bardet termine sur le podium du Tour (2e puis 3e), mais aussi quatre années d’affilée qu’il y figure dans le "Top 10". Aucun autre coureur ne peut s’en targuer. A 27 ans, il s’impose comme un cador du rendez-vous de juillet. Reste à franchir l’ultime palier, le plus compliqué : gagner.

La question : Sera-t-il encore dans le coup le 16 juillet, date du premier jour de repos ? Pour la fameuse étape des pavés (la 9e, qui s’achève à Roubaix), Romain Bardet est bien entouré, avec Oliver Naesen et Silvan Dillier. En revanche, il risque de perdre gros lors du contre-la-montre par équipe (3e étape). AG2R La Mondiale manque de spécialistes, malgré la présence du double champion de France en titre du chrono (Pierre Latour), et fait pâle figure face aux formations BMC, Sunweb et Sky, notamment. L’objectif sera de limiter la casse avant la montagne, où les "ciel et terre" disposeront de plus d’arguments.

Romain Bardet sur le podium du DauphinéGetty Images

Richie Porte (BMC, 33 ans)

Sa saison : Deuxième de "son" Tour Down Under en début d’année, Richie Porte a enchaîné les résultats décevants pendant quelques semaines, avant de faire un bon Tour de Romandie (3e), en avril, et un excellent Tour de Suisse (vainqueur), en juin. Avec cette victoire, il a fait acte de candidature pour le Tour de France, même s’il manque encore de repères sur trois semaines, dans la lutte pour la gagne, par rapport à ses rivaux.

La stat : 5e. Comme la meilleure performance de Richie Porte au classement général du Tour de France, en 2016. Près du podium (à moins d’une minute de Nairo Quintana) mais loin du sacre (à cinq minutes de Christopher Froome).

La question : Est-il prêt à régler ses comptes ? Ancien équipier de luxe de Chris Froome chez Sky, Richie Porte vole de ses propres ailes depuis 2016, avec pour objectif de faire tomber la formation britannique de son piédestal estival. L’an dernier, il était dans le coup jusqu’à la 9e étape et son abandon sur une violente chute. Cette année, le contre-la-montre par équipes peut jouer en sa faveur. La Sky a du répondant en la matière… mais l’ex-leader de Porte, Froome, sera peut-être un peu émoussé par son Tour d’Italie vainqueur.

Richie Porte (BMC)Getty Images

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida, 33 ans)

Sa saison : Bilan paradoxal. D’un côté, un Monument épinglé au palmarès : Milan-Sanremo. De l’autre, aucun (autre) résultat significatif. Vincenzo Nibali a soufflé le chaud et surtout le froid en 2018. Comme souvent, finalement, le Squale étant un habitué des résultats en dents de scie. Il semblait dans le creux de la vague en juin, lors du Critérium du Dauphiné (24e).

La stat : 1. Vincenzo Nibali n’a terminé qu’une seule fois dans les dix premiers d’une course cette saison… mais cette course, c’est la Primavera, et il l’a remportée.

La question : A quel point a-t-il Innsbruck en tête ? Vincenzo Nibali a l’habitude d’avancer masqué sur le Dauphiné (28e en 2012, avant de finir 3e du Tour de France). Si le Tour est l’un de ses objectifs majeurs, il y sera sans doute redoutable… D’autant plus qu’il y a quatre ans, lorsqu’il a remporté la Grande Boucle, il avait été aérien sur les pavés, qui risquent encore de peser cette année. Mais, si Nibali espère surtout briller à Innsbruck (Autriche) fin septembre, où il peut décrocher son premier titre mondial, c’est peut-être sur la Vuelta qu’il sera le plus proche de sa plénitude.

Nibali remporte Milan-Sanremo 2018Getty Images

Mikel Landa (Movistar, 28 ans)

Sa saison : Après un bon début d’année (victoire d’étape sur Tirreno-Adriatico, 2e place au classement général du Tour du Pays basque), Mikel Landa n’a pas été d’une grande utilité pour Alejandro Valverde, lors des classiques ardennaises. Son Tour de Suisse n’a pas non plus été transcendant (16e). Mais c’est maintenant qu’il est attendu au tournant.

La stat : 1. Comme le nombre de seconde qui séparait Mikel Landa (4e) et Romain Bardet (3e) à l’issue du Tour de France 2017.

La question : Le franc-tireur du trio ? Lors du dernier Tour, qu’il a donc achevé à la 4e place, Mikel Landa a parfois semblé enclin à jouer sa carte plutôt qu’à protéger son leader, Christopher Froome. Il a quitté la Sky, pour s’émanciper du quadruple vainqueur de la Grande Boucle… mais il a rejoint une équipe où Nairo Quintana et Alejandro Valverde prennent, eux aussi, une place certaine. Comment va-t-il s’y comporter ? Si l’ancienne formation du Basque tente de verrouiller la course, sa propension à passer à l’offensive, que ce soit à des fins personnelles ou pour favoriser les desseins de ses coéquipiers, sera sans doute précieuse pour la Movistar.

Mikel Landa (Movistar)Imago

Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac, 31 ans)

Sa saison : Deux victoires en 2018, pour Rigoberto Uran : une étape de la course Colombia Oro y Paz en février, et une du Tour de Slovénie en juin. C’est déjà deux de plus que l’an dernier à la même époque, alors que sa saison 2017 a finalement été très satisfaisante (une étape du Tour, plus le podium final, et Milan-Turin). Il ne fait pas de bruit, mais attention à lui.

La stat : 2e. Comme le résultat de Rigoberto Uran sur le Tour d’Italie, en 2013 et 2014, et sur le Tour de France, en 2017. Le Colombien de 31 ans n’a jamais fait mieux sur une épreuve de trois semaines. Accrocher un Grand Tour à son palmarès serait certainement l’aboutissement de sa carrière.

La question : Sera-t-il aussi fort que l’an passé ? Dauphin de Christopher Froome à l’arrivée du Tour de France 2017, grâce à une grande régularité en haute montagne et un très bon dernier chrono, Rigoberto Uran ne gagne pas souvent. Il n’attaque pas souvent non plus. Mais s’il est dans la même condition qu’il y a un an, il pourrait encore être dans le coup pour monter sur la boîte.

Rigoberto Uran - EF Education First-Drapac 2018Imago

Alejandro Valverde (Movistar, 38 ans)

Sa saison : Avec 11 victoires, Alejandro Valverde est le deuxième coureur le plus prolifique en termes de succès cette année, derrière Elia Viviani (14). L’expérimenté coureur de la Movistar a en revanche perdu sa chasse gardée : la Flèche Wallonne (2e), au profit de Julian Alaphilippe, et terminé seulement 13e de Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur de la Route d’Occitanie (ex-Route du Sud), il est sur une bonne dynamique.

La stat : 16/18. Alejandro Valverde va disputer son 23e Grand Tour. Il en a terminé 18… dont 16 dans les dix premiers du classement général. Il n’en a cependant gagné qu’un seul : la Vuelta, en 2009.

La question : Avec quel statut… et quelle ambition ? Comme pour Nairo Quintana et Mikel Landa, la question de sa place au sein de l’équipe Movistar se pose. Comme pour Vincenzo Nibali, la perspective d’une fin de saison en boulet de canon pour, enfin, revêtir le maillot arc-en-ciel, peut influer sur son Tour. Cependant, le niveau d’Alejandro Valverde est moins fluctuant que celui du Requin de Messine, dont les "pics de forme" sont plus nets.

Alejandro Valverde (Movistar)Getty Images

Daniel Martin (UAE-Emirates, 31 ans)

Sa saison : Sa campagne de classiques a été un échec cuisant (18e de Liège-Bastogne-Liège pour "meilleur" résultat). Son approche du Tour a été rassurante. Daniel Martin, transfuge de Quick-Step Floors, a fait état d’une belle santé lors du Critérium du Dauphiné, avec une victoire d’étape et une 4e place au classement général.

La stat : 2. Dan Martin vient de terminer dans le "Top 10" du Tour deux fois de suite (9e puis 6e), alors qu’il ne l’avait jamais fait avant. Vainqueur de la Doyenne en 2013 et du Tour de Lombardie en 2014, il n’est plus seulement un spécialiste des courses d’un jour.

La question : A-t-il gagné au change ? Lors du précédent Tour de France, l’équipe de Dan Martin n’était pas entièrement dévouée à sa cause. Elle était même principalement dévouée à celle de Marcel Kittel, qui a justifié cette confiance avec cinq bouquets. Cette fois-ci, l’Irlandais devrait jouir d'une garde rapprochée pour la montagne (Darwin Atapuma, Kristijan Durasek), mais avec Alexander Kristoff pour coéquipier, il sera encore "encombré" d’un sprinteur de renom et ne sera toujours pas un leader omnipotent.

Dan Martin (UAE Emirates)Getty Images

Tom Dumoulin (Sunweb, 27 ans)

Sa saison : La première partie de son année 2018 était polarisée autour du Tour d’Italie, qu’il a bouclé à la deuxième place, seulement battu par Christopher Froome, et depuis lequel il n’a plus couru, hormis un chrono par équipe dans le cadre des Hammer Series. Malchanceux en début de saison, il n’affiche pour l’instant qu’un seul succès, acquis lors de la première étape du Giro, un contre-la-montre de 9.7 km dans les rues de Jérusalem.

La stat : 33e. Soit le meilleur classement général de Tom Dumoulin sur le Tour de France (en 2014), en quatre participations.

La question : A-t-il suffisamment récupéré de son Tour d’Italie ? Si le doublé Giro-Tour auquel s’attaque Chris Froome n’a plus été réalisé depuis 20 ans, ce n’est pas un hasard. Être au top sur les routes italiennes et françaises est une gageure. Cette année, les deux événements sont espacés d’une semaine de plus, en raison de la Coupe du monde de football, ce qui pourrait changer la donne… mais la perspective d’un Tom Dumoulin en manque de jus n’est pas à négliger. Et le cas échéant, mauvaise nouvelle pour la Sunweb : Wilco Kelderman ne sera pas là pour prendre le relais, ni donc pour apporter son soutien à Dumoulin si celui-ci est en forme. Le 4e de la dernière Vuelta a déclaré forfait, blessé à l’épaule lors du championnat des Pays-Bas.

Dutch rider Tom Dumoulin, 2nd in the general classification rides during the 20th stage from Susa to Cervinia in the 101th Giro d'Italia, Tour of Italy, on May 26, 2018 in Cervinia, Italy.Getty Images

Adam Yates (Mitchelton-Scott, 25 ans)

Sa saison : Adam Yates a accumulé les places d’honneur cette saison en World Tour (5e de Tirreno-Adriatico, 4e du Tour de Californie, 2e du Critérium du Dauphiné), les agrémentant de deux étapes remportées (une sur le Dauphiné, l’autre sur Tirreno). Très bon grimpeur, excellent puncheur, il a fait du Tour de France son grand objectif de l’année. La dernière fois qu’il y a participé, il a échoué au pied de la boîte (4e, en 2016).

La stat : 0. Comme le nombre de course par étapes gagnée par Adam Yates en World Tour. Comme son nombre de podium en Grand Tour, également. Rien d’infamant, à 25 ans.

La question : Sera-t-il attentiste ? Sur le Critérium du Dauphiné, Adam Yates a habilement tiré les marrons du feu, lors de la dernière étape, mais il n’a jamais fait vaciller Geraint Thomas, dont il était pourtant le dauphin. Son punch est une arme redoutable, dans les derniers hectomètres… mais cet atout peut se muer en point faible, s’il se repose uniquement sur lui. Sa capacité à lutter pour la victoire finale et à se montrer plus offensif sera scrutée sur ce Tour de France.

Adam Yates remporte la 7e et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2018Getty Images

Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo, 28 ans)

Sa saison : Il vient de remporter les trois dernières courses par étapes auxquelles il a participé. Primoz Roglic s’impose progressivement comme un ténor sur les épreuves d’une semaine. L’ancien sauteur à ski slovène, révélé par ses qualités de rouleur, est de plus en plus costaud en montagne. Pour ses débuts sur le Tour de France, l’an dernier, il s’est offert un succès de prestige à Serre-Chevalier. Cette année, c’est avec des ambitions au général qu’il débarque.

La stat : 6. Comme le nombre de courses par étapes remportées par Primoz Roglic, depuis 2015, dont deux en World Tour (tours de Romandie et du Pays basque, cette année).

La question : Est-il encore un peu tendre pour la Grande Boucle ? Les Grands Tours, c’est un autre monde. Et même au sein de ce gotha, le Tour de France occupe une place particulière. Impossible, donc, de savoir ce dont sera capable Primoz Roglic cet été. Le leadership au sein de l’équipe LottoNL-Jumbo pourrait même être partagé, entre le Slovène et le Néerlandais Steven Kruijswijk, qui gagne beaucoup moins mais est plus rompu aux joutes de trois semaines.