Les débats du Tour : Démare peut-il être satisfait de son podium ?

Qui sera maillot jaune à l'issue du chrono ?

Jean-Baptiste Duluc

Il me semble évident que le maillot jaune changera d'épaules à Cholet, même si la Bora-Hansgrohe est loin d'être la plus mauvaise dans l'exercice. Des formations comme la Sky et la BMC sont parmi les favorites de l'exercice, même s'il ne faudra pas oublier la Michelton-Scott. Mais les nombreuses chutes de Yates, les incidents et la poursuite fournie samedi par Porte et la Sky risquent de se payer un peu lundi. Restent alors la Quick-Step Floors et la Sunweb, deux autres spécialistes. Et mon choix se porterait sur la formation néerlandaise, bien armée (Geschke, Haga, Matthews, Arndt, Andersen notamment) et portée par Tom Dumoulin (à 16'' de Sagan). Le vainqueur du Giro 2017 pourrait alors s'emparer de son premier maillot jaune.

François-Xavier Rallet

Face au sablier, je vois le Team Sky mater la concurrence emmenée par la BMC, la Sunweb, la Quick Step ou encore Mitchelton-Scott. L'escouade britannique est solidement armée pour frapper un grand coup lundi à Cholet. Et elle a surtout une première très bonne raison de le faire : donner à son leader Chris Froome l'occasion de reprendre un peu de temps sur ses adversaires après sa chute survenue lors de l'étape d'ouverture. Mais elle peut aussi permettre à Geraint Thomas d'endosser le maillot jaune.

Septième à 15 secondes de Sagan au général, le Gallois est le mieux placé pour détrôner le Slovaque. Toujours très bien préparée pour ce type d'exercice, la Sky pourra s'appuyer sur sa récente performance sur le Dauphiné. Lors de la 3e étape, l'équipe britannique avait avalé les 35km à plus de 57 km/h. La BMC, plus faible en juin qu'en juillet, avait été reléguée à près de 40 secondes. Je vois un scénario qui se rapproche de ça ce lundi. Pas forcément avec le même écart néanmoins.

Vidéo - Le profil de la 3e étape : 35km par équipes et un changement de leader ? 00:54

Quel favori va concéder le plus de temps lundi ?

Jean-Baptiste Duluc

Ils sont quatre à craindre cette 3e étape et à pouvoir y perdre énormément. Si Romain Bardet et Rigoberto Uran devraient pouvoir parvenir à limiter la casse, la tâche s'annonce plus difficile pour Jakob Fuglsang et Daniel Martin. Le Danois d'Astana ne sera pas aidé par l'abandon ce dimanche de Luis Leon Sanchez mais il pourra quand même compter sur Gruzdev, Kangert ou encore Valgren. Des solides rouleurs que n'aura pas à ses côtés Daniel Martin. L'Irlandais risque de payer très cher la faiblesse de la formation UAE Team Emirates où Alexander Kristoff et Rory Sutherland semblent les seuls capables de rouler fort.

François-Xavier Rallet

Romain Bardet peut craindre ce chrono par équipes, la première échéance majeure pour les candidats au titre final. Les plus optimistes vont avancer que les Ciel et Terre peuvent limiter les dégâts et ne concéder qu'une minute mercredi sur les grosses écuries. J'ai beaucoup de mal à aller dans ce sens-là. Lors du Dauphiné, l'équipe de Vincent Lavenu avait accusé 1'29" de retard sur un Team Sky qui s'est renforcé à l'occasion de ce Tour de France. Wout Poels, Egan Bernal et Chris Froome ont été ajoutés à l'effectif. Ce qui ne devrait pas arranger les affaires de leurs adversaires. Sur ce parcours choletais, AG2R-La Mondiale a de fortes "chances" de terminer à deux minutes des meilleurs. Moins serait une bonne nouvelle.

Romain Bardet entouré par ses équipiers d'AG2R La Mondiale lors du dernier Dauphiné.Getty Images

Arnaud Démare peut-il être satisfait de son podium ?

Jean-Baptiste Duluc

Non. Le sprinteur de la Groupama-FDJ avait une opportunité très favorable aujourd'hui. L'arrivée en faux-plat lui convenait parfaitement mais aussi et surtout la chute dans le final avait réduit les potentiels vainqueurs à une dizaine d'hommes seulement. Bien sûr, perdre face à Sagan n'a rien de honteux mais le Français est aussi battu par Colbrelli, preuve d'un sprint légèrement raté. Sa crevaison à 23km lui a sans doute joué des tours mais Arnaud Démare avait déjà gagné après avoir connu des soucis. Son Milan-SanRemo 2016 en était la preuve. Aujourd'hui, le Tricolore s'est rassuré. Mais il pouvait faire mieux.

François-Xavier Rallet

Après deux jours de course, le Français reste en quête d'un premier triomphe sur cette Grande Boucle. C'est un fait. Mais… Incapable de défendre ses chances samedi en raison d'une chute indépendante de sa volonté, Démare a, cette fois-ci, eu l'opportunité de jouer sa carte personnelle dimanche. Pourtant, quand le Français a crevé à 23 kilomètres de l'arrivée, on s'est dit que le sort s'acharnait. Mais l'ancien champion de France est revenu pour disputer le sprint. C'est d'ailleurs lui qui l'a lancé à 250m de la ligne.

Voir Sagan dans sa roue dans ce groupe restreint veut dire beaucoup. Et sur ce faux-plat, Démare était sur un terrain de jeu qu'il affectionne. Alors oui, il n'y a pas eu victoire à l'arrivée. Mais sa 3e place est une belle promesse. Les neuf premiers jours de course sont favorables aux sprinteurs. Démare aura d'autres opportunités. Et je le vois bien refaire le coup de l'an dernier à Vittel.