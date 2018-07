Tour de France : ASO mise sur des nouveautés pour renouer avec le spectacle

Des pavés à n’en plus finir

En quoi est-ce une nouveauté ? Les pavés ne sont plus à leur premier coup d’essai sur le Tour de France. C’est la troisième fois en cinq ans qu’ASO décide d’offrir un mini "Enfer du Nord" aux coureurs de la Grande Boucle. Jusqu’ici, cela a toujours été un superbe spectacle, avec notamment le numéro de Nibali et l’abandon sur chute de Froome en 2014. Mais les organisateurs ont faite encore mieux cette année avec 21,7 kilomètres de pavés, dont certains vraiment difficiles comme à Camphin-en-Pevèle (1800m), une distance que l’on n’avait plus vu en juillet depuis les années 80.

Bonne idée ou flop à venir ? Bonne idée, à n’en pas douter. Impossible de se cacher sur une si grande distance de pavés.

Comment ASO aurait pu faire mieux ? A part réussir à faire pleuvoir ce jour-là, on ne voit pas.

Les Glières, terre de surprises

En quoi est-ce une nouveauté ? Souvent utilisée sur les épreuves de jeunes comme le Tour de l’Avenir ou le Tour de Savoie Mont Blanc, la montée des Glières se découpe en deux parties : une pente très difficile (11% de moyenne) sur les quatre premiers kilomètres puis une section de deux bornes, plus plates mais sur un chemin de terre. Il sera impossible de se cacher pour les leaders et, au lendemain d'un jour de repos, des défaillances sont possibles, tout comme des crevaisons sur le Plateau de Glières.

Bonne idée ou flop à venir ? Visuellement, cela promet, mais le côté sportif risque de pâtir de son positionnement dans l’étape (90 km de l’arrivée), qui n’incitera pas les favoris à attaquer.

Comment ASO aurait pu faire mieux ? En le rapprochant de l’arrivée justement. Sans en faire la montée finale, une arrivée à Annecy était envisageable (sommet à 30km), voire même au Grand-Bornand, en abordant la montée par son versant opposé (sommet à 26km).

Vidéo - Fritsch : "Bardet ne se rate quasiment jamais" 01:10

Attaquer pour les bonifications ?

En quoi est-ce une nouveauté ? Depuis quelques années, les organisateurs ont remis aux arrivées d’étapes des bonifications (10’’, 6’’ et 4’’), censées pousser les équipes à se jouer la gagne. En 2018, il y aura une deuxième opportunité de gagner des secondes puisque ASO a décidé de placer dans le final des neuf premières étapes (entre 30 et 8km de l’arrivée) un sprint où seront distribués 3’’, 2’’ et 1’’ (mais aucun point pour le maillot vert). De quoi – espèrent-ils - dynamiser les premiers jours et de ne pas avoir le même leader pendant dix jours.

Bonne idée ou flop à venir ? L’idée est bonne mais avec le contre-la-montre par équipes et les arrivées à Quimper et au Mûr-de-Bretagne, les écarts risquent de rendre ces secondes bien maigres.

Comment ASO aurait pu faire mieux ? En donnant plus de bonifications, tout simplement.

Vidéo - "Qui va remporter le Tour ? On s'en fiche !" 01:22

65km pour de la folie

En quoi est-ce une nouveauté ? "Format dynamique pour étape dynamite." Voilà les mots de Christian Prudhomme concernant la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan. Depuis la disparition des demi-étapes, on n’avait jamais vu une étape aussi courte sur le Tour, avec seulement 65km au programme. Mais, au-delà de la distance, il y a aussi le tracé, terrible par-delà les montées de Peyragudes, de Val Louron Azet et surtout celle, finale, vers le Col du Portet, inédit sur la Grande Boucle avec ses 16km à 8%, un décor naturel magnifique et une altitude finale de 2215m, plus haut sommet de l’épreuve. Un "nouveau Tourmalet" pour le directeur du Tour.

Bonne idée ou flop à venir ? Une idée formidable. Les étapes courtes ont souvent été passionnantes et folles sur le Tour, à l’image de celle de Foix l’an passé (attaques de Contador et Quintana) mais aussi celles de l’Alpe d’Huez en 2015 ou 2011.

Comment ASO aurait pu faire mieux ? En ne goudronnant pas l’ascension finale vers le Col du Portet. Une montée de 16km à 8% sur un chemin de terre, ça vaudrait le détour, non ?

Moins d’équipiers, moins de contrôle ?

En quoi est-ce une nouveauté ? Toutes les épreuves professionnelles ont diminué le nombre de coureurs par équipe et le Tour de France ne fait pas exception à la règle. Exit donc les neuf coureurs par formation, ils ne seront plus que huit en 2018. "Cela contribuera aux efforts consentis pour assurer la sécurité du peloton et du reste de la caravane de la course", avait annoncé l'UCI. Avec seulement 176 coureurs au départ et sept équipiers au maximum, cela rendra également plus difficile de cadenasser la course.

Bonne idée ou flop à venir ? Bonne idée clairement. Que ce soit pour la sécurité ou l’intérêt sportif.

Comment ASO aurait pu faire mieux ? On ne voit pas. Les Grands Tours avaient un coureur par équipe de plus que les autres avant, c’est toujours le cas. Passer à 7 coureurs par équipe, comme les autres épreuves, serait très (trop) compliqué à gérer.