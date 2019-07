"Demain, on y retourne, il école et des cols." L'impayable Marc Madiot a tout résumé. Le contre-la-montre vendredi et le Tourmalet samedi ont placé ce Tour de France 2019 dans une autre dimension, mais la concentration des difficultés dans cette seconde moitié de Grande Boucle n'autorise guère de répit. Dimanche, le menu donnera certes moins dans la mythologie de l'épreuve, mais avec trois cols de 1re catégorie, 4700 mètres de dénivelé positif et une nouvelle arrivée au sommet, la moindre faiblesse se paiera à nouveau très chèrement.

Vidéo - Le profil de la 15e étape : Nouvelle arrivée au sommet pour en finir avec les Pyrénées 01:18

Après l'arrivée au Tourmalet, le col le plus fréquenté de l'histoire de l'épreuve, le dénouement de la 15e étape interviendra dimanche sur une terre inédite, au Prat d'Albis. Changement d'altitude aussi puisque si le Tourmalet culmine à plus de 2000 mètres, la ligne d'arrivée est cette fois tracée à 1205 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour autant, ce ne sera pas une partie de plaisir.

Un triptyque sympathique

Irrégulière, l'ascension de Prat d'Albis, au-dessus de Foix, démarre plutôt tranquillement avant que la pente ne s'incline sévèrement à un peu moins de neuf kilomètres du sommet. Là, pendant trois kilomètres, les pourcentages les plus élevés attendent les coureurs. C'est dans cette section que les favoris devront faire la différence car, derrière, le final est relativement roulant. Là aussi, tout le contraire du Tourmalet, dont les trois derniers kilomètres constituaient le clou du spectacle, à près de 10% de moyenne.

Vidéo - Découvrez la montée du Prat d'Albis en 3D 00:40

Avant cette ultime montée, les coureurs sillonneront l'Ariège avec en hors d'œuvre le col de Monségur (2e catégorie), à jamais hanté par le bûcher cathare de 1244. Suivra une longue transition dans la vallée avant l'enchainement des trois ascensions classées en 1re catégorie : le port de Lers (11,4 km à 7 % de moyenne), le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 % et des passages à 18%) qui constitue sans doute la montée la plus difficile de la journée, et enfin le Prat d'Albis. Un triptyque sympathique.

Si le Mur de Péguère et ses trois terribles derniers kilomètres ont largement de quoi, sur le papier, provoquer une grande bagarre, il y aura tout de même plus de 25 kilomètres à couvrir, entre descente et faux-plat descendant, avant de se retrouver au pied de la montée finale. Dommage. L'étape est aussi plus longue que celle de samedi (185 kilomètres) et le tracé semble plus propice au succès d'une échappée. Alors, avis aux amateurs.