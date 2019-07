Il y a 35 ans et 11 jours, Lucho Herrera levait les bras à l'Alpe d'Huez. La toute première victoire d'un Colombien dans une étape du Tour de France. Le début d'une nouvelle ère, et le symbole de la mondialisation en marche du cyclisme. Un jour, un Colombien gagnerait le Tour. Comme une évidence. Herrera, idole de tout un peuple, remportera la Vuelta. Mais jamais la Grande Boucle.

Reste qu'il avait entrouvert une porte dans laquelle beaucoup se sont engouffrés, de Fabio Parra à Nairo Quintana en passant par Rigoberto Uran. Ces trois-là ont grimpé sur le podium à Paris, mais jamais sur la plus haute marche. Il aura donc fallu trois décennies et demie d'attente après l'éclosion du petit jardinier de Fusagasugá sur les hauteurs de Bourg d'Oisans pour que la Colombie appose son nom au palmarès de la Grande Boucle. Il aura fallu, aussi, le talent extraordinairement précoce d'un jeune homme de 22 ans qui, paradoxalement, tout en s'inscrivant dans les pas de ses ainés, ne leur ressemble au fond que de très loin.

Egan BernalEurosport

Formé au VTT

Biberonné au cyclisme dès son enfance (il a débuté à l'âge de huit ans, en 2005) par l'intermédiaire de son père, German, qui avait pratiqué ce sport, il s'est longtemps consacré au VTT, loin de la tradition des grimpeurs colombiens qui ont grandi sur les routes des sommets andins. C'est dans les forêts proches de Zipaquira, ville située dans la grande banlieue de Bogota où il a vécu enfant, que le jeune Egan a appris le vélo. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le VTT aura été son seul horizon cycliste. Non sans succès, puisqu'il a été deux fois médaillé (mais non titré) aux Championnats du monde de cross-country, en 2014 et 2015.

Voilà peut-être le plus sidérant dans l'avènement du nouveau roi sur le trône de France : il n'a vraiment débuté le cyclisme sur route qu'il y a quatre ans. Non seulement Bernal est aujourd'hui le plus jeune vainqueur du Tour de France en 100 ans, mais il a accompli cette prouesse avec un minimum d'expérience du bitume derrière lui. Mais le VTT l'a préparé idéalement à la route, comme l'a expliqué à l'AFP Fabio Rodriguez, ancien pro au carrefour des années 80 et 90 et qui fut son premier entraineur : "Je l'ai vu déraper dans le contre-la-montre du Tour de Suisse cette année. Un cycliste normal, un routier, serait tombé, mais là, il a démontré la technique apprise à VTT."

Egan ("le feu") Bernal sait tout faire. Il a le moteur. L'agilité. L'intelligence, aussi, de celui qui apprend et comprend tout plus vite que les autres. A 22 ans, le garçon apparait poli et souriant, mais aussi très sérieux. A dix ans, dit-on, il avait déjà la rigueur d'un professionnel. Pourtant, il a fallu toute la force de conviction de son père et de ses entraîneurs pour le pousser à franchir le cap du professionnalisme. Lui ne jurait que par les études et s'envisageait journaliste.

Egan Bernal au Tour de l'Avenir en 2017.facebook

Débuts fracassants

Finalement, début 2016, il signe son premier contrat pro, avec la petite formation italienne Androni-Giocattoli. Gianni Savio, le manager, l'alpague même pour quatre ans, malgré sa totale inexpérience. Il lui avait suffi d'une course, en septembre 2015, pour être convaincu. Lors d'une course juniors en Toscane, Bernal s'impose en solitaire. Ce jour-là, il roulait sur route pour la toute première fois en compétition. Débuts fracasants.

Depuis, la pépite n'a cessé de bluffer, course après course, mois après mois. Jusqu'à ce que Dave Brailsford, le manager de la toute-puissante Sky, ne lui mette la main dessus fin 2017. "Mais ce n'était pas une question d'argent, a encore insisté Brailsford samedi à Val-Thorens. Nous ne l'avons pas eu pour très cher, n'importe quelle autre équipe aurait pu le prendre."

L'idée du Britannique est alors de préparer l'avenir. Froome et Thomas avancent dans la trentaine. Il envisage Bernal comme leur successeur. Il aura raison bien plus vite qu'il ne l'imaginait. "Ce qui me plaisait beaucoup aussi, a-t-il confié à Eurosport, c'est qu'il n'était pas un Colombien tout à fait comme les autres. C'est un formidable grimpeur, oui, mais il est aussi très bon en contre-la-montre."

Egan Bernal (Sky) sur le Tour de France 2018Eurosport

" Je pense que ça doit être la folie en Colombie "

Le coureur complet par excellence, en somme, taillé pour les courses par étapes. Même si, sur ce Tour, il a coincé lors du chrono de Pau pour faire la différence "à la colombienne" en (très) haute altitude dans les Alpes, il aime cet exercice. Et si, demain, Christian Prudhomme dessine un Tour avec deux ou trois fois plus de kilomètres contre la montre que cette année, ce ne sera pas un problème pour le jeune Egan. "Si tu es seulement un bon grimpeur mais pas bon en contre-la-montre, tu n'as aucune chance de te battre pour la victoire dans le Tour de France, ce n'est pas possible, a-t-il dégainé samedi. Le cyclisme a évolué et en tant que coureur nous devons évoluer de la même façon et nous améliorer."

Reste qu'au-delà de ses caractéristiques, de son parcours et de son histoire, Egan Bernal a le cyclisme colombien dans les veines. Il le sait, il n'a pas gagné que pour lui, mais pour trois générations de coureurs et de supporters. "Je suis très heureux, très fier d'être colombien, nous méritons ce Tour, cela fait de nombreuses années que nous avons de très bons cyclistes", a-t-il rappelé samedi à Val-Thorens, où il semblait encore incrédule devant cette page d'histoire qu'il venait d'écrire. "Je pense que ça doit être la folie en Colombie, sourit-il. C'est un moment historique pour notre pays. Et pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Je regardais le Tour à la télé en rêvant de le gagner. Maintenant, c'est la réalité."