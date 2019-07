Classement général : Alaphilippe toujours en jaune, Bernal est son nouveau dauphin

Et une qui fait quatorze. Julian Alaphilippe portera à nouveau le maillot jaune vendredi lors de la 19e étape du Tour de France 2019. Sa 14e journée en jaune dans cette 106e édition. Le numéro un mondial a tenu bon jeudi dans la première grande étape des Alpes, par-delà les cols de Vars, de l'Izoard et du Galibier. C'était un sacré test, et le Français l'a passé, même si ce fut dur dans les derniers kilomètres du Galibier.

Là, l'attaque d'Egan Bernal a fait mal, notamment au maillot jaune, mais pas seulement puisque personne n'a pu le suivre. Le jeune Colombien de l'équipe Ineos a ainsi repris du temps à tous ses adversaires, y compris son leader Geraint Thomas. Sur la ligne d'arrivée à Valloire, il a grignoté 32 secondes. Au classement général, Bernal grimpe de trois places et se retrouve 2e, à 1'30" de Julian Alaphilippe.

Derrière, c'est la foire d'empoigne puisque Thomas (1'35"), Steven Kruijswijk (1'47"), Thibaut Pinot (1'50") et Emanuel Buchmann (2'14") suivent de près avec un écart inchangé sur le leader de l'équipe Deceuninck - Quick Step. Les six premiers du classement général peuvent donc toujours espérer triompher dans trois jours à Paris. En dehors de Bernal, les cinq autres prétendants ont terminé ensemble cette 18e étape.

A noter que Nairo Quintana, en plus de sa belle victoire d'étape, signe un joli rapproché au classement. Le Colombien, bonifications comprises, a repris 5'36" au groupe maillot jaune. Il se hisse à la 7e place, à 3'54" de Julian Alaphilippe. Quintana vient se caler pile une minute devant son coéquipier chez Movistar, Mikel Landa (8e à 4'54").