Classement général : Bernal et Thomas derrière Kruijswijk, Bardet déjà en retard

Comme samedi, la Jumbo-Visma avait les faveurs des pronostics. Comme lors de la 1re étape, la formation néerlandaise s'est montrée la plus forte lors du chrono par équipes. Un nouveau succès qui permet à Mike Teunissen de conforter sa belle tunique jeune. Derrière, certains favoris au classement général ont perdu un temps précieux ce dimanche.

Tout en haut de la hiérarchie de ceux qui visent le jaune à Paris dans trois semaines, on retrouve Steven Kruijswijk. Le Neerlandais, pointé à 10 secondes de son équipier Teunissen, est le grand gagnant du jour. Derrière, on retrouve Egan Bernal et Geraint Thomas à 20" de Kruijswijk. Le duo d'Ineos devance d'une seconde l'Espagnol Enric Mas (+0'21"). Rigoberto Uran est à 28", juste devant un très bon Thibaut Pinot (à 32") et Vincenzo Nibali (à 36"). Adam Yates et Jakob Fuglsang sont repoussés à 41" de Kruijswijk.

Au delà de la minute, on retrouve Dan Martin (à 1'03"). Habituellement très bons dans l'exercice, les hommes de la Movistar ont déçu dimanche. Voilà Nairo Quintana, Alejandro Valverde et Mikel Landa à 1'05". Richie Porte est encore plus loin, à 1'18". Le grand perdant du jour, Romain Bardet, accuse 1'19" de retard sur le coéquipier de Teunissen.