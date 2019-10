Etape par étape, le parcours du Tour 2020 à la loupe

Etape 1 (Samedi 27 juin) : Nice – Nice

Le Grand Départ était connu depuis un petit moment maintenant. Le peloton ne quittera pas Nice lors de ce week-end inaugural. Ce premier acte, partiellement en circuit, avec deux boucles de 40 et 60 kilomètres, devrait favoriser une arrivée au sprint sur la Promenade des Anglais. "Nous n’avons pas voulu multiplier les difficultés plus que de raison pour l’entame du Tour, a confié Christian Prudhomme. Les derniers kilomètres, dans la Plaine du Var, donneront un avantage certain au peloton par rapport aux échappés."

Etape 2 (Dimanche 28 juin) : Nice – Nice

Rebelote. Nice sera à nouveau ville-départ et ville-arrivée mais ce sera bien l'unique point commun avec l'étape de la veille. Cette fois, le tracé s'annonce nettement plus corsé avec 4000 mètres de dénivelé. Au menu, la montée de la Colmiane, emprunté lors du Paris-Nice 2018, le Turini, lieu mythique du Rallye Monte-Carlo et enfin le col d'Eze. C'est une étape pour puncheurs et les favoris du Tour pourraient dévoiler leurs toutes premières intentions. Le maillot jaune a en tout cas de très fortes chances de changer d'épaules.

Etape 3 (Lundi 29 juin) : Nice – Sisteron

Après un départ sur le parvis de l'Allianz-Riviera, l'antre de l'OGC Nice, les coureurs vont tourner pour de bon le dos à la Côte d'Azur en mettant le cap vers Sisteron, via la célèbre Route Napoléon. Sisteron a accueilli des étapes du Dauphiné et de Paris-Nice lors de la dernière décennie. Sauf surprise, il s'agira là d'une deuxième opportunité de lever les bras pour les sprinters.

Etape 4 (Mardi 30 juin) : Sisteron – Orcières-Merlettes

Quatrième jour de course et, déjà, la première arrivée au sommet. Direction le massif du Dévoluy et ses routes casse-pattes. Cette étape vaudra surtout pour la montée finale vers Orcières-Merlettes. Le Tour n'y est plus venu depuis la fameuse édition 1989. Cette année-là, c'était pour une étape contre-la-montre. Mais le lieu évoque surtout le duel mythique entre Merckx et Ocana en 1971. La montée n'est pas effrayante (11 km à 6% de moyenne) mais, si tôt dans le Tour, ce sera un premier test.

Etape 5 (Mercredi 1er juillet) : Gap – Privas

Un classique avec le départ de Gap, ville-étape du Tour de France pour la 26e fois. Cet été, ce fut pour une arrivée. L'an prochain, la préfecture des Hautes-Alpes sera ville-départ. L'arrivée, elle, sera jugée à Privas, après avoir traversé la Drôme provençale. Pas de difficulté particulière et, selon le rythme de ce début de Tour, les sprinters, à la fête un jour sur deux, devraient être en mesure de reprendre la main.

Etape 6 (Jeudi 2 juillet) : Le Teil – Mont Aigoual

Une journée difficile en perspective dans le massif des Cévennes, avec une jolie nouveauté sur la Grande Boucle, le col de la Lusette. 12 kilomètres d'ascension à 7% de moyenne, dont deux kilomètres particulièrement pentus à 11%. Il sera temps ensuite d'aborder la deuxième arrivée au sommet, à 1500m d'altitude, avec le Mont Aigoual, qui n'a plus été emprunté par le Tour depuis 1987. Mais c'était alors en début d'étape.

Etape 7 (Vendredi 3 juillet) : Millau – Lavaur

Le peloton poursuit son avancée vers le Sud-Ouest. Spectacle garanti avec l'impressionnant viaduc de Millau peu après le départ. A travers l'Aveyron et le Tarn, plusieurs côtes seront au programme, mais avant le week-end pyrénéen, le profil de cette 7e étape semble toutefois favoriser une nouvelle arrivée massive à Lavaur, où un certain Mark Cavendish s'était d'ailleurs imposé en 2011.

Etape 8 (Samedi 4 juillet) : Cazères – Loudenvielle

Une étape courte mais musclée pour le premier véritable opus montagneux de ce Tour 2020. Après un début de journée dans la plaine, les difficultés vont s'enchainer : le col de Menté, tombeau des rêves dorés d'Ocana en 1971, puis le Port de Balès, en passe de devenir un classique, et, pour finir, un très grand classique, le col de Peyresourde. L'arrivée sera jugée dans la vallée, à Loudenvielle, qui accueille le Tour pour la 4e fois de son histoire.

Etape 9 (Dimanche 5 juillet) : Pau – Laruns

Quatre nouvelles ascensions, mais toujours pas d'arrivée au sommet, ce qui sera une des caractéristiques de cette courte traversée des Pyrénées. Néanmoins, les grimpeurs et les audacieux trouveront un terrain propice. D'abord avec l'inédit col de la Hourcère (11 kilomètres à près de 9% de moyenne). Puis avec le col du Soudet, le col d'Ichère et enfin la montée de Marie-Blanque, classée en première catégorie, avec ses quatre derniers kilomètres à 11% de moyenne. De quoi faire la différence, même s'il faudra couvrir 18 kilomètres avant l'arrivée à Laruns, où Primoz Roglic s'était imposé en 2017.

Etape 10 (Mardi 7 juillet) : Ile d'Oléron – Ile de Ré

Au lendemain de la journée de repos, l'étape carte postale, sous le signe de l'océan. Les coureurs partiront de l'Ile d'Oléron pour arriver à l'Ile de Ré. "Une étape d’île en île, ce sera du jamais vu sur le Tour", se réjouit Christian Prudhomme. Via Royan et Rochefort, avant l'entrée dans La Rochelle et la traversée du pont pour gagner Saint-Martin-de-Ré, le principal danger ici sera le vent.

Etape 11 (Mercredi 8 juillet) : Châtelaillon-Plage – Poitiers

Le peloton quitte l'océan pour rentrer dans les terres. Pour l'heure, ce début de deuxième semaine a tout pour sourire aux sprinters. Pas la moindre difficulté ne sera répertoriée dans cette étape toute plate. Bon courage aux échappés... La ligne droite d'arrivée, longue et belle, promet un sprint magnifique. Mine de rien, Poitiers n'avait plus accueilli une arrivée d'étape depuis 1978.

Etape 12 (Jeudi 9 juillet) : Chauvigny – Sarran

La plus longue étape du Tour 2020, avec 218 kilomètres. Mais jamais une plus longue étape n'aura été aussi courte. Cap vers le Limousin. Hommage à Raymond Poulidor avec la traversée de Saint-Léonard-de-Noblat. Après la Haute-Vienne, le final corrézien sera musclé. Ici, il n'y a pas un mètre de plat. Une montée inédite, le Suc au May, dans le massif des Monédières (pour les nostalgiques du Bol d'or du même nom), avant l'arrivée à Sarran, la patrie des Chirac. Pas une première, puisque le Tour avait déjà posé ses valises dans le village de 260 habitants en 2001 avec la victoire de Jens Voigt.

Etape 13 (Vendredi 10 juillet) : Chatel-Guyon – Puy Mary

"L'étape des volcans", comme l'a baptisée le patron du Tour de France. A défaut de Puy-de-Dôme, figure légendaire depuis 1964 mais qui ne peut plus être emprunté, le col de Ceyssat sera au programme pour lancer les hostilités. Une des sept ascensions répertoriées dans cette 13e étape. La montée de la Stèle, celle du col de Néronne et du Puy Mary, "la pyramide du Cantal", avec ses trois derniers kilomètres à plus de 11%. 4400 mètres de dénivelé.

Etape 14 (Samedi 11 juillet) : Clermont-Ferrand – Lyon

Le Tour de France n'avait plus aperçu Clermont-Ferrand depuis 1988. Une anomalie réparée l'an prochain. Comme il y a 32 ans, ce sera pour accueillir un départ d'étape. L'arrivée, elle, se tiendra dans la capitale des Gaules. Pour un sprinter ? Un puncheur ? Une échappée ? Tout semble ouvert avec un final casse-pattes : trois bosses dans les 17 derniers kilomètres. "Un final à la Milan - San Remo", promet Christian Prudhomme.

Etape 15 (Dimanche 12 juillet) : Lyon – Le Grand Colombier

Un rendez-vous important, sans aucun doute. Le Grand Colombier est un monstre. Le géant jurassien avec ses 17 kilomètres d'une montée harassante, a tout pour offrir une bagarre magistrale entre les prétendants au maillot jaune. Surtout à la veille de la seconde journée de repos. Il ne sera pas l'heure de calculer. Le panorama, lui, sera sublime, ce qui ne gâte rien, avec le lac du Bourget à proximité.

Etape 16 (Mardi 14 juillet) : La Tour du Pin – Grenoble

Avant d'aborder les étapes décisives dans les Alpes, la troisième et dernière semaine débutera, espérons-le, par un feu d'artifice en ce 14 juillet. Les cols de la Chartreuse seront au programme de cette 16e étape, notamment le col de Porte, ou la côte de Revel pour finir. Gare aux monts du Vercors, où Jean-François Bernard avait vu s'envoler ses rêves de victoire finale en 1987. L'arrivée à Villard-de-Lans sera identique à celle de 2004 avec une courte montée finale.

Etape 17 (Mercredi 15 juillet) : Grenoble – Méribel / Col de la Loze

Une des étapes reines de cette 107e édition. La Madeleine, col historique avec ses 26 passages, sera un des deux gros morceaux du jour. Avec une nouveauté toutefois, puisque l'ascension se fera "par une autre route, plus sauvage...", assure Prudhomme. La montée finale vers Méribel s'annonce terrible, puisqu'il faudra grimper jusqu'au toit de ce Tour 2020, au col de la Loze, sept kilomètres au-dessus de la station.

Le Tour de l'Avenir a inauguré cet été ce col à la pente irrégulière, faite de brutales ruptures. Le patron du Tour salive déjà : "La découverte du col de la Loze sera un choc et pas seulement pour l’immense panorama dont on jouit au sommet. Nous avons là, peut-être, par son profil hors normes, LE prototype du col du XXIe siècle." Ça promet.

Etape 18 (Jeudi 16 juillet) : Méribel – La Roche-sur-Foron

Sur le papier, encore une sacrée étape. Le Cormet de Roselend, le col des Saisies, celui des Aravis et surtout la montée vers les Glières avec six kilomètres de suite à plus de 11% de moyenne... Après une portion de vallée, les coureurs devront encore se coltiner le petit col de Fleurie, avant l'arrivée à La Roche-sur-Foron. Grosse journée en perspective, donc. A trois jours de Paris, les jambes risquent d'être lourdes.

Etape 19 (Vendredi 17 juillet) : Bourg-en-Bresse – Champagnole

Un moment de répit, probablement, dans cette dernière semaine. Entre Bourg-en-Bresse et Champagnole (où le Tour n'a plus fait escale depuis… les années 1930), les baroudeurs ayant gardé quelques forces devraient trouver un terrain favorable sur les routes du Jura. Les favoris, eux, auront déjà la tête tournée au lendemain, pour l'explication finale.

Etape 20 (Samedi 18 juillet) : Lure – Planche des Belles Filles

Voici donc l'unique contre-la-montre du Tour 2020. A la veille de l'arrivée. Pas vraiment une affaire de purs spécialistes. Le tracé peut se diviser en trois parties : la première, très roulante. La seconde sur un faux-plat montant, avant la montée vers la Planche des Belles Filles, dont le patron du Tour semble être tombé amoureux : ce sera le cinquième passage ici depuis 2012. Avec deux différences majuscules, donc : jusqu'ici, elle avait surtout été empruntée en début de Tour. Surtout, elle est escaladée cette fois dans le cadre d'un chrono. La ligne d’arrivée sera celle des Tours 2012, 2014 et 2017, sans passer par la portion non-asphaltée de cet été.

Etape 21 (Dimanche 19 juillet) : Mantes-la-Jolie – Paris

Rien de très nouveau pour ce dernier acte. Le départ sera donné dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, à l'Ouest de Paris. Après la traditionnelle procession dans l'ouest parisien, il sera temps de profiter du spectacle dans les rues de la capitale. ASO espère pouvoir traverser la cour carrée du Louvre, comme en 2019. Comme c'est le cas depuis 2013, les coureurs tourneront autour de l'Arc de Triomphe.