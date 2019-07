Feu d'artifice bleu, blanc, rouge au sommet du Tourmalet. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'y est imposé ce samedi, lors de la 14e étape du Tour de France, avec six secondes d'avance sur Julian Alaphilippe, maillot jaune qui ne repousse plus ses limites, mais les fait voler en éclats. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a complété le podium de cette première en très haute montagne, dans la roue du coureur de la Deceuninck-Quick Step, qui creuse sur son dauphin au classement général, Geraint Thomas (Ineos). Le tenant du titre a craqué dans le dernier kilomètre, coupant la ligne 36 secondes après Pinot. Il pointe maintenant à 2'02" d'Alaphilippe qui a repris 36 secondes supplémentaires au Gallois avec les bonifications.

C'est la Movistar qui a lancé le premier mouvement d'envergure de cette étape, la plus courte du Tour de France (110 kilomètres, au lieu de 117,5 en raison d'une manifestation, entre Tarbes et le Tourmalet). La formation espagnole a pris la tête du peloton dès le Col du Soulor, par l'intermédiaire de Marc Soler et Andrey Amador, à 62 bornes de l'arrivée. La Groupama-FDJ avait jusqu'alors maintenu à moins de trois minutes une échappée de dix-sept coureurs, initiée par Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Vidéo - C'était le 14 juillet au Tourmalet : Revivez la victoire de Pinot devant Alaphilippe 02:36

Movistar a travaillé... pour Landa

La première victime de l'accélération de la Movistar a été Romain Bardet (AG2R La Mondiale), en perdition dès le Soulor. Adam Yates (Mitchelton-Scott), en sursis dans ce premier grand col, a été la deuxième dans le Tourmalet. Andrey Amador a continué son travail de sape, reprenant le dernier rescapé de l'échappée, Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), à dix bornes de l'arrivée… quelques secondes avant que Nairo Quintana n'explose en vol. Sauf manque de communication ou panne de jambes surprise du Colombien, Movistar roulait donc pour Mikel Landa, qui a finalement pris la 6e place.

Warren Barguil (Arkéa-Samsic) a déclenché les hostilités entre les cadors, en attaquant à plus de 9 kilomètres du sommet. C'est David Gaudu, pour son leader Thibaut Pinot, qui a effectué un énorme boulot dans le but de reprendre le champion de France… mais surtout d'éreinter les rivaux de Pinot. Celui-ci a terminé le travail avec brio, en faisant craquer tout le monde aux 200 mètres. Derrière, Alaphilippe a fait parler son jump pour grapiller quelques secondes de bonifications, devant un Kruijswijk très bien entouré dans le final, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe, 4e de l'étape à 8") et Egan Bernal (5e, à 8"). Le Colombien de l'équipe Ineos reprend ainsi 28 secondes à son coéquipier, Geraint Thomas.

Julian Alaphilippe après la 14e étape du Tour de FranceGetty Images

Gaudu précieux pour Pinot, Alaphilippe plus fort que Mas

La formation britannique reste donc un aigle à deux têtes… mais qui ont toutes deux montré des signes de faiblesse (Bernal vendredi lors du chrono, Thomas ce samedi sur les pentes du Tourmalet). Du côté de la Deceuninck-Quick Step, en revanche, la hiérarchie interne semble se préciser. Enric Mas, coéquipier d'Alaphilippe et porteur du maillot blanc au départ de l'étape, a terminé 14e, à 2'54" de Pinot. Dixième du général, et par ailleurs doublé par Bernal dans le classement du meilleur jeune, Mas affiche 5'38" de retard sur Alaphilippe. Quant à lui, Pinot gagne une place. Sixième, à 3'12" de son compatriote, il ne compte plus qu'une grosse minute (1'10") de débours sur Thomas. Avec une démonstration de force en prime.