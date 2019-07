Les horaires de départ du chrono : Alaphilippe s'élancera à 17h19

Le seul contre-la-montre individuel du Tour de France propose vendredi une boucle au sud de Pau, sur une distance de 27,2 kilomètres, le jour anniversaire de la création du maillot jaune voici cent ans. "Contrairement à la tradition, nous avons choisi de le situer non pas sur la fin de l'épreuve mais juste au milieu, comme un point de bascule", explique le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de cette 13e étape.

Le parcours se divise en deux parties: "La première est agrémentée de quelques côtes sur une quinzaine de kilomètres et la seconde est beaucoup plus roulante", à partir de Gan, tout près des vignobles du Jurançon. Deux points de chronométrage sont prévus, au sommet de la côte d'Esquillot (Km 15,5) qui est la dernière montée, et à Jurançon (Km 21,9).

A noter Les coureurs s'élanceront de minute en minute, sauf pour les 34 derniers séparés par un intervalle de deux minutes.

L'ordre de départ des principaux coureurs

14h00 : Yoann Offredo (FRA)

14h03: Tony Martin (GER)

15h30: Wout Van Aert (BEL)

15h40: Jonathan Castroviejo (ESP)

15h53: Michal Kwiatkowski (POL)

16h02: Vincenzo Nibali (ITA)

16h41: Mikel Landa (ESP)

16h43: Richie Porte (AUS)

16h49: Warren Barguil (FRA)

16h51: Jakob Fuglsang (DEN)

16h53: Romain Bardet (FRA)

16h57: Rigoberto Uran (COL)

17h01: Thibaut Pinot (FRA)

17h03: Dan Martin (IRL)

17h05: Nairo Quintana (COL)

17h07: Adam Yates (GBR)

17h09: Enric Mas (ESP)

17h11: Emanuel Buchmann (GER)

17h13: Steven Kruijswijk (NED)

17h15: Egan Bernal (COL)

17h17: Geraint Thomas (GBR)

17h19: Julian Alaphilippe (FRA)