"Spectaculaire", col prototype du XXIe siècle", "VTT" : la Loze a tout pour faire peur

Il serait excessif de dire que le col de la Loze était sur toutes les lèvres ce mardi à l’issue de la présentation du Tour. Mais la formule de Christian Prudhomme, c’est sûr, en a fait frémir plus d’un dans l'enceinte du Palais des Congrès. : "C’est le prototype du col du XXIe siècle". Une montée inédite, longue et brutale, qui annonce un grand spectacle. "Un choc pas seulement pour le panorama", a ajouté le directeur du Tour.

Théâtre de l’arrivée de la 17e étape, après le franchissement du col de la Madeleine, la Loze, perchée à 2304m, est un nouveau-né aux dimensions de géant. 21,5km à 7,8%. Personne ne fait mieux. Même le Ventoux, référence absolue des cols cyclistes en France, doit s’incliner, de justesse. Bien sûr, il lui reste sa légende à écrire avant de s'ériger comme un grand, mais la Loze possède de terrifiants arguments pour y parvenir.

" Ça va être une belle découverte… douloureuse peut-être "

S’il n’a encore jamais été franchi par le Tour, c’est que la route menant au col n’existait tout simplement pas jusqu’à mai dernier. Les sept derniers kilomètres de la montée n’étaient alors qu’un chemin permettant aux "engins de réparer les remontées mécaniques" (Prudhomme). Il a été goudronné afin de développer le cyclotourisme et convaincre le Tour de revenir à Méribel, 37 ans après une dernière arrivée qui avait souri à Bernard Thévenet. La route, très étroite, fait désormais office de voie verte. Interdite aux voitures, elle permet aux cyclistes de relier la station de ski à celle de Courchevel et sera donc l’une des grandes attractions du prochain Tour de France. A coup sûr la plus dure des cinq arrivées au sommet au programme l’été prochain.

Vidéo - Le Col de la Loze, c'est ça... 01:12

Les quinze premiers kilomètres, sur la route traditionnelle de Méribel, s’apparentent à un col alpin classique (entre 7 et 8%). C’est la suite, la nouvelle partie goudronnée au-dessus de la station, qui fait sa singularité. Elle alterne rampes terribles (jusqu’à 20%) et replats. "Certains virages sont aussi raides que le Mur de Huy", jure Christian Prudhomme. "Ca va être une belle découverte... douloureuse peut-être”, s’attend Julian Alaphilippe, qui ne connaissait cette montée que de nom, comme tout le monde ou presque. "J'ai hâte de faire la reconnaissance, je pense que ce sera une étape spectaculaire.” De son côté, Thibaut Pinot est ravi de trouver sur la route du Tour un col qui lui rappelle le Giro ou la Vuelta : "Ça change des cols qui sont réguliers. Les images que j’ai vues sont impressionnantes."

Rudy Molard, coéquipier du Franc-Comtois, est l’un des rares pros à être déjà monté à la Loze. "Mais je l’ai atteint par l’autre versant, via Courchevel, car par Méribel, ce n’était pas encore complètement goudronné, raconte le porteur du maillot rouge sur la Vuelta 2018. C'était en mai, on l’avait fait avec David Gaudu à l’entraînement, pour le découvrir." Il sait quand même à quoi s'attendre en juillet prochain : "2300m d’altitude, sur des pentes raides, ça va être physique. En tout cas, tout le monde va aller repérer ce col. Car ça va être un sommet clé du Tour, c’est certain.”

" Tu as l’impression de faire du VTT "

D'ici leur "reco", Molard, Gaudu et Pinot pourront aussi demander des infos à Simon Guglielmi, leur futur coéquipier au sein de la Groupama-FDJ. Le Savoyard de 22 ans, qui rejoindra la World Tour en janvier, était de ceux qui ont gravi la Loze lors du dernier Tour de l’Avenir, épreuve dont il a porté le maillot jaune deux jours durant avant de prendre la 16e place du général. "Franchement, c’est le col plus dur que j’ai fait, explique celui qui a grandi... sur les pentes du Mont du Chat. La première partie, jusqu’à Méribel, est usante. Tu en es déjà à 40 minutes d’effort lorsque tu arrives sur la petite route. Et là, ça devient très très dur. Tu as l’impression de faire du VTT."

Vidéo - Découvrez la carte 3D du Tour 2020 05:10

Il parle de changements de rythme durs à encaisser. Brutaux et déconcertants. "On trouve des grosses rampes, entre 10 et 20%, puis des petits replats où tu peux récupérer, voire même des petites descentes. C’est drôle car tu peux passer devant une borne qui indique 12% … alors que tu descends.” Ce qui laisse imaginer l’horreur à venir dans les hectomètres qui suivent.

Chacun fait comme il peut pour gravir la bête. Simon Guglielmi, 38e ce jour-là à la Loze, avait opté pour un effort lissé "pour pouvoir accélérer sur les replats et regagner du temps."

D’autres - comme Clément Champoussin, futur coureur d’AG2R La Mondiale qui n'était pas passé loin de la gagne (3e) - avaient préféré utiliser leurs qualités de puncheur pour flamber sur les rampes et récupérer quand la pente redevenait clémente. "Si tu parviens à être dans les roues, dans un petit groupe, tu peux un peu récupérer sur les replats, ajoute Guglielmi. Mais ce n'est pas évident… De toute manière, à 12-13km/h, il n’y a quasiment pas d’aspiration." Peu importe la méthode, la Loze ne se fera pas sans souffrance le 15 juillet prochain. "Franchement, dans ce col, c’est du chacun pour soi."