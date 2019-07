Et si Steven Kruijswijk était le Cadel Evans de 2019 ? Il y a huit ans, lors du dernier Tour de France de l'ère pré-Sky, qui fut aussi le plus excitant de la décennie avant cette édition 2019, l'Australien n'avait pas pris autant la lumière qu'un Thomas Voeckler, en jaune durant dix jours, ou un Andy Schleck, époustouflant triomphateur du Galibier. Mais c'est bien lui qui avait raflé la mise la veille de l'arrivée à Paris. Pour faire la différence en dernière semaine, il n'avait pas eu à remporter une seule étape, mais sa parfaite gestion de la course avait fini par payer.

Steven Kruijswijk avance lui aussi en toute discrétion dans ce Tour 2019. L'essentiel de l'attention se porte sur Julian Alaphilippe, maillot jaune oblige, Thibaut Pinot, l'homme qui a mis le feu aux Pyrénées après avoir été climatisé par la bordure d'Albi, ou le tandem de chez Ineos, composé du tenant du titre Geraint Thomas et du jeune prodige colombien Egan Bernal.

Mais qui s'intéresse de près à Kruijswijk ? Pas grand-monde. Sans bruit, sans coup d'éclat majuscule mais également sans faute, le Néerlandais se tient dans une position d'attente idéale avant la dernière ligne droite : 3e du général, à 1'47" d'Alaphilippe, à seulement 12 secondes de Thomas. Si l'on met de côté la toute première étape, achevée au cœur du peloton, il a toujours figuré entre la 3e et la 8e place au classement général dans ce Tour. Un vrai métronome.

Steven KruijswijkGetty Images

" Je pense que je peux gagner le Tour, mais... "

L'homme fort de l'équipe Jumbo-Visma a plusieurs arguments solides à faire valoir. A commencer par son CV. A 32 ans, son expérience et son statut d'homme de grand Tour ne sont plus à démontrer. Il a terminé dans le Top 5 du Tour, du Giro et de la Vuelta au moins une fois dans sa carrière. 5e de la Grande Boucle l'an passé, il avait enchainé avec une 4e place sur le Tour d'Espagne et avait fini au même rang le Tour d'Italie 2016. Sa constance, remarquable, n'a toutefois jamais débouché sur un podium.

Un tel résultat à Paris serait déjà une forme de récompense. Car si les six premiers du général peuvent tous rêver à des degrés divers à la victoire finale, trois d'entre eux au moins ne monteront pas sur la boite. Son discours colle à la roue de celui d'un Thibaut Pinot : "je ne m'autorise pas à encore à rêver du maillot jaune dimanche à Paris, dit-il, mais je pense que je n'en serais pas très loin. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Je pense que je peux gagner le Tour, mais nous sommes un certain nombre à pouvoir affirmer la même chose."

"C'est tellement serré entre les principaux favoris, soupire le directeur sportif de la Jumbo-Visma, Frans Maassen. C'est l'incertitude la plus totale. Il y aura encore des hauts et des bas." S'il ne faut sans doute pas s'attendre à le voir attaquer à tout va, il est en revanche raisonnable d'affirmer que Steven Kruijswijk sera capable de tenir la distance dans cette troisième semaine. "En général, je suis meilleur en troisième semaine que sur les deux premières", prévient-il.

A l'aise à plus de 2000 mètres

Sa régularité constitue son principal atout. La force de son équipe en est une autre. La Jumbo-Visma signe pour l'heure un Tour remarquable. Trois étapes au sprint, le chrono par équipes, le maillot jaune et une force collective plus qu'intéressante en montagne. George Bennett est un lieutenant hors pair, et un Laurens De Plus a montré dans les Pyrénées de quoi il était capable. "Nous étions encore trois de l'équipe sur le mur de Péguère où Landa a attaqué et je me sens vraiment bien entouré", résume-t-il.

On aurait donc tort de sous-estimer et les qualités et les chances de Stevn Kruijswijk. D'autant que le menu gargantuesque des Alpes n'est pas pour lui déplaire, comme il l'a expliqué lundi au quotidien néerlandais De Telegraaf : "nous allons multiplier les sommets au-dessus de 2000 mètres et c'est là que l'organisme est vraiment testé. Le manque d'oxygène peut vous envoyer dans le mur et la récupération est plus difficile. Mais je pense que ça me convient bien. Je suis capable de tenir un tempo pendant longtemps et c'est ce qu'il faudra dans les Alpes. L'étape de Tignes, avec l'Iseran, me plait beaucoup. J'espère que ce sera mon jour."

Sa chance, c'est peut-être aussi de n'être, à tort, l'obsession de personne. Après son show pyrénéen, Thibaut Pinot sera au centre de toutes les attentions. Julian Alaphilippe aussi, tant qu'il n'aura pas rendu les armes et son maillot. Et tous les autres ont comme point de repère les Ineos et Thomas en particulier. La configuration idéale pour tirer les marrons du feu et rafler le jackpot. "Les années précédentes, tout tournait autour de Sky et surtout de Froome, relève le Batave. Cette fois, c'est très différent, mais aussi beaucoup plus excitant." Et si c'était la chance de sa vie ?