14 étapes. Et toujours pas de maillot jaune. Au deux tiers de ce Tour de France 2019, l'équipe Ineos attend toujours de prendre le pouvoir. Depuis le début de son règne en 2012, jamais les hommes de Dave Brailsford n'avaient aussi longtemps été sevrés du sommet de la hiérarchie. Lors des victoires de Bradley Wiggins (2012), Chris Froome -2013, 2015, 2016, 2017) et Geraint Thomas (2018), les Sky avaient toujours mis la main sur le Tour de façon bien plus précoce. Pour les Ineos, l'affaire semble cette fois plus complexe.

Avant la grande bagarre pyrénéenne du week-end, la formation britannique semblait pourtant en position idéale. Certes, Julian Alaphilippe faisait barrage pour le jaune, mais Geraint Thomas et Egan Bernal, calés dans le sillage du Français, à moins d'une minute trente. En deux jours, l'ombre du doute est venue voiler la mécanique jadis implacable. Vendredi, Alaphilippe a devancé Thomas lors du chrono de Pau, où Bernal a quelque peu coincé. Samedi, alors qu'Ineos espérait commencer à resserrer l'étau autour du maillot jaune, c'est exactement le contraire qui s'est produit.

Vidéo - "On n'a pas vu une grande équipe Ineos" 03:18

Bernal se refait la cerise

Cette fois, ce fut au tour de Geraint Thomas d'afficher sa faiblesse. Dans le dernier kilomètre du Tourmalet, le tenant du titre a coincé, lâchant plus de trente secondes à Thibaut Pinot. Bonifications comprises, Julian Alaphilippe lui a également repris 36 secondes. Le voilà désormais repoussé à plus de deux minutes (2'02"). Un coup de moins bien que le Gallois a senti venir de loin. "Je ne me suis tout simplement pas très bien senti depuis le début de l'étape, un peu faible", a-t-il admis après l'arrivée.

Plutôt que de se mettre dans le rouge et risquer la catastrophe, Thomas a donc tenté de gérer. "Dans la dernière montée, a expliqué le vainqueur de l'édition 2018, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais je n'ai pas vraiment essayé de suivre quand ils ont attaqué, je pense que c'était mieux d'essayer simplement de courir à mon propre rythme et limiter mes pertes de cette manière, plutôt que de rester avec eux et exploser sur la partie la plus dure à la fin".

A l'inverse, Egan Bernal, lui, a repris des couleurs. 5e de l'étape à huit petites secondes de Pinot, le jeune Colombien figure au pied du podium (4e) au classement général, à trois minutes pile de Julian Alaphilippe, mais à nouveau à moins d'une minute de son leader. Il a également récupéré le maillot blanc. "Je suis satisfait de mon étape, a-t-il dit. Vendredi, c'était une des pires journées de ma carrière. Je me suis senti beaucoup mieux aujourd'hui (samedi). La montée était dure, il fallait être devant." Ineos peut donc toujours danser sur deux pieds, mais la démonstration de force attendra.

Vidéo - Thomas : "Il fallait limiter les dégâts" 01:44

Coup de moins bien ou mal plus profond ?

D'autant que, collectivement, le bilan n'est pas glorieux non plus. La "Brailsford Team", infernal rouleur compresseur ces dernières années, a souffert samedi. Michal Kwiatkowski a lâché prise beaucoup plus tôt que prévu. Jonathan Castroviejo aussi. Pourtant, tous les équipiers de Thomas et Bernal avaient levé le pied lors du chrono afin de se préserver pour ce week-end. Mais ça n'a pas suffi. Warren Barguil a ainsi été surpris de constater que, "dans le Tourmalet, il restait seulement Wout Poels pour faire le tempo."

Un leader fragilisé, une équipe moins dominatrice que jadis, et si c'était l'année où l'invincible armada britannique était bonne à prendre ? Prudence, quand même. Thomas et Bernal restent dans une position plus qu'intéressante au classement général et, si Alaphilippe devait coincer en troisième semaine, le Gallois ou le Colombien pourraient très bien rafler la mise. Reste à savoir si les difficultés de Thomas samedi n'étaient que passagères, ou annonciatrices d'un mal plus profond. L'étape de dimanche apportera un premier élément de réponse. "J'espère me sentir mieux dimanche", a prudemment conclu Thomas. En attendant, au martial point d'exclamation de la Sky, Ineos a substitué un intrigant point d'interrogation.