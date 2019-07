Un gouffre. Ineos, l’équipe qui a empoché le plus d’argent à l’issue de ce Tour de France 2019 (799 200 euros), a pratiquement cumulé quatre fois plus de gains que la deuxième formation la mieux lotie (Jumbo-Visma, 203 400 euros). La prime du vainqueur (500 000 euros), Egan Bernal, lui suffit pour écraser la concurrence, d’autant plus qu’elle compte également en son sein son dauphin (200 000 euros), Geraint Thomas. La Deceuninck-Quick Step de Julian Alaphilippe, porteur du maillot jaune pendant quatorze jours, complète le podium avec 189 940 euros, tandis que Total Direct Energie ferme la marche avec 17 760 euros.

Equipes : Total des gains : 1. Ineos 799 200 euros 2. Jumbo-Visma 203 400 euros 3. Deceuninck-Quick Step 189 940 euros 4. Bora-Hansgrohe 159 050 euros 5. Lotto-Soudal 134 760 euros 6. Movistar 132 470 euros 7. Trek-Segafredo 81 590 euros 8. Mitchelton-Scott 76 520 euros 9. Bahrain-Merida 71 890 euros 10. Groupama-FDJ 60 200 euros 11. AG2R La Mondiale 55 140 euros 12. EF Education First 41 710 euros 13. Wanty-Gobert 34 940 euros 14. Sunweb 31 310 euros 15. CCC 27 250 euros 16. Astana 24 250 euros 17. UAE Emirates 22 930 euros 18. Arkéa-Samsic 22 800 euros 19. Cofidis 21 170 euros 20. Dimension Data 19 300 euros 21. Katusha-Alpecin 18 220 euros 22. Total Direct Energie 17 760 euros