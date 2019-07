Tour de France 2014: L’Izoard, ce géant où l’oxygène se fait rare même pour les plus grands

Le col Izoard, c’est quoi ?

Situé dans les Hautes-Alpes, le col d’Izoard, deuxième des trois difficultés de cette 14e étape, constitue l’une des portes supérieures du Queyras, couloir vers le Briançonnais et transition entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Avec une altitude de 2 361m, il est le point culminant de ce Tour 2014.

Son ascension se fait par deux versants. Le nord, au départ de Briançon, propose une montée de 19km à 6% de moyenne, jusqu’au Souvenir Henri Desgrange. Avec un dénivelé de 1136m. C’est cette montée qui est proposée au peloton cette année. Elle se fait en deux temps, de Briançon à Cervières et de Cervières au sommet. La première rampe propose environ trois kilomètres, jusqu’à la sortie du hameau de Fontchristianne. Puis, après un virage à gauche, la route monte au fort et au col de Gondrans. Commence alors une section légèrement descendante de trois kilomètres vers la rivière. La pente reprend ensuite, irrégulièrement, jusqu’à Cervières. S’en suit un virage à droite à 180° et une montée de trois kilomètres jusqu’au hameau du Laus.

Si vous n’avez pas d’eau, c’est ici que se trouvent les deux dernières fontaines potables de la montée. Puis six kilomètres dans la forêt, avec des lacets, et une ascension régulière et une forte pente (entre 8 et 9%). Après la forêt, vous tomberez sur le Refuge Napoléon, sur votre gauche. Le col est en vue. Quelques lacets à passer et voici le sommet, à 2 361m où l’oxygène se fait rare parfois.

Et puis, il y a le versant sud, depuis Guillestre, long de 31,5km, avec 18 premiers kilomètres plus "simples".

Depuis 1922, le Col d’Izoard a été franchi 33 fois sur le Tour.

La Casse déserte, autre lieu mythique

Fort de son paysage lunaire, cosmique, "monolithique et silencieux" (Vespini), le géant Izoard a notamment bâti sa renommée avec la "Casse déserte", à deux kilomètres du sommet, montée uniquement par le versant sud.

Une stèle Bobet-Coppi figure sur cet "autel de la gloire", mais le Code de la Route empêche en principe de s’y arrêter, en raison des chutes de pierres récurrentes.

" "Un champion entre seul dans la Casse déserte" "

Izoard - La Casse déserte avec la stèle Coppi-BobetImago

Pages d'histoire dans l'Izoard

1922 : La naissance d'un mythe. Le Tour emprunte pour la toute première fois les lacets de l'Izoard. Phillipe Thys est le tout premier champion à en avoir franchi le sommet en tête. Difficile de rêver meilleur pionnier puisque le Belge, lauréat du Tour en 1913, 1919 et 1920, est le premier triple vainqueur de la Grande Boucle. Il devance tout le monde au sommet de ce col que certains médias écrivent alors parfois avec un "S", puis s’impose à Briançon au terme de 274km et quasiment 13 heures d'efforts.

1923 : Henri Pélissier écrase ce Tour 1923. Le Français passe en tête de l'Izoard et s’impose avec plus de quarante minutes sur le maillot jaune, son équipier Ottavio Bottechia.

1939 : René Vietto voit ses espoirs de victoire finale s’envoler, dans l'Izoard lors de la 15e étape, entre Digne et Briançon. En larmes, le Roi René, "qui ne tient plus sur son vélo que par miracle" , est contraint de céder sa tunique au Belge Sylvère Maes qui n’a cessé de l’attaquer toute la journée. A l’arrivée, il prétextera un rhume. Il semble surtout qu’il ait employé un braquet démesuré pour monter ce col qu’il ne connaissait pas.

1953 : Louison Bobet peut être considéré comme "Monsieur Izoard". Il y a bâti une partie de sa légende. Le Français est d’ailleurs le seul à être passé en tête au sommet à trois reprises. Et c’est dans l’Izoard qu’il a scellé son premier succès sur le Tour en 1953.

1958 : Federico Bahamontes, que beaucoup considèrent comme le meilleur grimpeur de tous les temps, triomphe à l'arrivée à Briançon après être passé en tête en haut de l'Izoard lors de la 21e étape.

1972 : Merckx se débarrasse de Cyrille Guimard pour de bon, du côté de Brunissard . Alors porteur du maillot vert, le Français s’était découvert des talents de grimpeur jusqu’à la Casse déserte après être revenu dans la descente de Vars. Avant d’abandonner quelques jours plus tard. Malgré une défaillance à deux kilomètres du sommet, Merckx s’impose, après avoir résisté au retour de Luis Ocaña. Un succès qu’Antoine Blondin qualifiera le lendemain d’"A Merckx victoire".

1975 : C'est là que Bernard Thévenet s’est vu attribuer son surnom "Nanard". En 1975, le Français renverse Merckx. La veille, il a pris le jaune après son succès à Pra-Loup. Déchaîné, il attaque au pied de l’Izoard, passe seul au sommet puis devance le Belge à Serre-Chevalier pour sceller sa victoire.

2011 : Andy Schleck attaque à 60km de l’arrivée de la 18e étape entre Pinerolo et Serre-Chevalier. Alors 4e du général, le Luxembourgeois creuse rapidement l’écart sur le groupe maillot jaune. Et lève les bras à l’arrivée, au sommet du Galibier, avec plus de deux minutes d’avance sur son frère Fränk. Pour 15 secondes, Thomas Voeckler conserve son maillot jaune.

Ce qu’ils pensent de l’Izoard

Henri Desgrange (en 1922) : "La tâche à remplir est si dure que nos hommes ne songeraient plus à se battre qu’à l’arrivée. Avec leur instinct de course, ils ont senti qu’il s’agissait d’abord de durer, d’abord de finir et que devant la somme de difficultés, de souffrance, ce serait peut-être une consolation d’avoir avec soi des camarades de misères (…). Sauf le respect que je vous dois, j’en suis encore comme deux ronds de flan."

Henri Desgrange (en 1923) : "L’Izoard est trouble comme une histoire à dormir debout qui n’en finit plus. Car il n’en finit plus, l’Izoard est interminable : il a des airs penchés, qui vous font croire qu’on est en train de le dominer et puis, pas du tout, à un tournant, au moment exact où on va lâcher le soupir de soulagement, il vous flanque dans les jambes une grimpette à faire renâcler une mule."

Jacques Goddet : "L’Izoard, cette terrible exigence, qui établit la marge du difficile avec le terrifiant."

Eddy Merckx (en 1972) : "On m’a parlé de la Casse déserte et de la stèle de Fausto Coppi apposée sur un rocher. Je n’ai rien vu de tout cela. Je le regrette, mais j’étais trop occupé…"

Raphaël Geminiani : "Le Tour se gagne à Briançon avant de se gagner à Paris."

Bernard Thévenet (en 2013) : "La montée finale de 1975 est celle qui m’a le plus marqué. C’était la première fois que j’avais le maillot jaune. J’avais rencontré Louison Bobet le matin même, il m’avait dit : "pour être une grande vedette du cyclisme, il faut passer en tête de l’Izoard avec le maillot jaune. Tu as déjà fait la moitié du boulot, en portant le maillot jaune". Il y avait une foule en haut, c’était énorme. Les gens s’écartaient au dernier moment. Il y avait une communion entre le public et moi. Un moment magique."

Jean-Paul Vespini dans le programme officiel du Tour 2014 : "Le col d’Izoard est un obstacle redoutable, au point d’être désormais plus craint que le Tourmalet et l’Aubisque. L’Izoard devient un temple minéral du Tour, un lieu sacré où les coureurs veulent affirmer leur domination et se faire reconnaître comme des champions d’exception."

Tour En tête au sommet A gagné l'étape A pris le maillot jaune A gagné le Tour 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1936 1937 1938 1939 1947 1948 1949 1949 1950 1951

NB : A ces 30 noms, il faut ajouter Aitor Garmendia (ESP) en 2003, Stefano Garzelli (ITA) en 2006 et Maxim Iglinskiy (KAZ) en 2011, tous trois passés en tête, mais qui n'avaient pas gagné l'étape, encore moins le Tour.

Regardez cet événement sur Eurosport Player