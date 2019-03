Tour de France 2019 : Adam Yates reviendra pour viser le podium

Quatrième et meilleur jeune du Tour en 2016, Adam Yates a privilégié l'année suivante le Giro (9e) et a échoué l'an passé dans le Tour (29e). "L'an dernier, nous avons commis des erreurs qui nous ont coûté cher et causé une grande déception. On va revenir rectifier ça", a déclaré le coureur britannique âgé de 26 ans.

"Adam a montré en 2016 qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs", a estimé White. "Il a fait un Giro très solide en 2017 et même si l'année dernière ne s'est pas passée comme prévue, nous revenons cette année sur le Tour avec l'ambition de se battre pour le podium. Adam fait partie des meilleurs grimpeurs du monde", a ajouté le responsable du groupe australien en précisant que le Britannique serait épaulé par "une excellente équipe".