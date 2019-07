Classement général : Egan Bernal (Colombie)

Egan Bernal, 22 ans, devient le plus jeune coureur à remporter le Tour de France depuis 1909. Le premier Colombien à être couronné. Le grimpeur d’Ineos devance son coéquipier et vainqueur sortant, Geraint Thomas (2e) et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, 3e). Julian Alaphilippe, porteur du maillot jaune pendant quatorze jours, termine 5e et premier Français.

Classement par points : Peter Sagan (Slovaquie)

Et de sept ! Peter Sagan remporte un septième maillot vert, record absolu. Le Slovaque de la Bora-Hansgrohe efface Erik Zabel des tablettes. Il a gagné le classement par points lors de chacun des Tours de France qu'il a terminés (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019). Caleb Ewan (Lotto-Soudal), vainqueur sur les Champs ce dimanche, et seul coureur à avoir gagné trois étapes sur ce Tour, prend la deuxième place, devant Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

Classement du meilleur grimpeur : Romain Bardet (France)

Cela ne fera pas de son Tour une grande réussite, mais Romain Bardet ne repart pas bredouille. Seulement 15e du classement général - alors qu'il était le seul coureur à ne pas avoir quitté le Top 10 du Tour de France depuis 2014 avant cette 106e édition -, le grimpeur d'AG2R La Mondiale remporte le classement de la montagne. Il termine avec huit points d'avance sur Bernal (2e) et onze sur Tim Wellens (Lotto-Soudal, 3e).

Classement du meilleur jeune : Egan Bernal (Colombie)

Coup double, évidemment, pour Egan Bernal. Le jeune Colombien empoche logiquement le maillot blanc en plus du jaune. Il devance nettement David Gaudu (Groupama-FDJ, 2e), qui a longtemps été au service de Thibaut Pinot, et Enric Mas (Deceuninck-Quick Step, 3e), devenu, lui aussi, équipier, au fil de l'épopée d'Alaphilippe.

Classement par équipes : Movistar

La formation Movistar remporte le classement par équipes pour la deuxième année de suite. L'équipe espagnole, qui place trois hommes dans le Top 10 du général (Mikel Landa, 6e, Nairo Quintana, 8e, et Alejandro Valverde, 9e) s'impose largement devant Trek-Segafredo (2e) et Ineos (3e).