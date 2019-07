La France l'a découvert une après-midi de juillet 2015, le 15 exactement. Sur la route de Cauterets, lors de la 11e étape de la Grande Boucle, maillot de champion d'Allemagne sur le dos, Emanuel Buchmann offre une belle résistance dans l'ascension finale à des cadors comme Rafal Majka ou Daniel Martin pour prendre la 3e place de l'étape.

Il lance du même coup une carrière marquée jusqu'alors seulement par une 7e place au Tour de l'Avenir 2014, derrière les Miguel Angel Lopez et autre Pierre Latour. Il n'a cessé de progresser depuis. 21e du Tour et 14e des JO en 2016, il a signé ses premiers top 10 en World Tour l'année suivante (10e en Romandie, 7e du Dauphiné) avant d'intégrer, toujours sans faire de bruit, le top 15 du Tour de France.

" L'un des principaux talents allemands "

Des performances que l'Allemand a encore améliorées en 2018 avec une prometteuse 12e place sur la Vuelta. En manque de leader capable de jouer les premiers rôles, la Bora-Hansgrohe lui a intelligemment donné les clés sur les courses par étapes, petit à petit. "C’est l’un des principaux talents que l’on ait en Allemagne, peut-être le meilleur pour les grands tours, expliquait en 2017 son directeur sportif Enrico Poitschke. Nous espérons que dans quelques années il sera assez fort pour jouer les premiers rôles sur le Tour. Le gagner sera compliqué, mais il est toujours jeune et il a beaucoup de potentiel, donc s’il continue de progresser, beaucoup de choses peuvent arriver." En 2019, elles ont tendance à être positives.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), dans la roue de Mikel Landa (Movistar) lors de l'ascension du Tourmalet sur le Tour de France 2019Getty Images

Toujours très régulier, sa grande force, Emanuel Buchmann a multiplié les résultats de qualité cette saison avec une 4e place sur l'UAE Tour, une 3e place au Pays Basque et au Dauphiné ainsi qu'une 7e en Romandie. Seuls Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Jakob Fuglsang (Astana) et Egan Bernal (Team INEOS) ont un meilleur bilan que l'Allemand en 2019 sur les courses par étapes. Des résultats qui ont logiquement hissé le natif de Ravensburg au rang d'outsider sérieux dans la course au podium du Tour de France avant le départ. Auteur d'une Grande Boucle sans faute jusqu'ici, Buchmann assume de plus en plus son statut grandissant de vainqueur potentiel. 4e à Foix et au Tourmalet, il a montré qu'il était l'un des plus forts en montagne.

Troisième semaine, mauvais souvenir

"Je suis heureux de mon classement au général, disait-il dimanche après la 15e étape. La dernière semaine sera décisive, mais le Tour est plus ouvert cette année car aucune équipe ne contrôle totalement la course. Pour l'instant, Pinot semble le plus fort et son équipe l'est aussi donc il pourrait être le favori. Mais, encore une fois il reste une semaine importante devant nous" L'Allemand a raison de tempérer les attentes. Sans doute se rappelle-t-il son dernier Tour d'Espagne. Très fort en première semaine (4e), encore 7e après la 12e étape, l'Allemand avait grandement coincé en troisième semaine pour terminer à près d'un quart d'heure.

Thibaut Pinot et Emanuel Buchmann lors de la 14e étape du Tour de France 2019Getty Images

Mais l'Emanuel Buchmann de 2018 n'est pas celui de 2019, en pleine confiance et qui semble avoir franchi un cap. Et même deux fois plutôt qu'une. "Je ne pense pas à gagner sur le Tour, c’est un trop gros objectif, mais je veux entrer dans les dix premiers", disait-il en 2017. L'Allemand a le droit de ne pas y penser mais, aujourd'hui, il fait bel et bien partie des six hommes pouvant rêver à remporter ce Tour de France. Et le voir triompher à Paris serait certes une surprise mais avant tout l'accomplissement d'une constante progression.