Et de trois pour Caleb Ewan ! Déjà vainqueur d'étape à Toulouse et Nîmes, l'Australien de la Lotto-Soudal a remporté ce dimanche la 21e étape du Tour de France. Sur les Champs-Elysées, il a remonté dans les derniers mètres Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) pour s'offrir un troisième succès d'étape. A 22 ans, Egan Bernal (Team INEOS) remporte lui cette 106e édition, son premier Tour de France. Geraint Thomas (Team INEOS) et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) complètent le podium final.

Plus d'informations à suivre ...