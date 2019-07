Cédric Vasseur, le responsable de la formation nordiste, a insisté aussi sur la polyvalence avec des coureurs tels que Stéphane Rossetto et l'Erythréen Natnael Berhane, ou encore Anthony Pérez, pour se glisser dans des échappées. "Nous avons voulu aligner l'équipe qui était selon nous la plus solidaire possible, a déclaré Cédric Vasseur. Par ailleurs, nous tenions à avoir des coureurs familiers avec les automatismes de la victoire".

A l'exemple de Jesus Herrada, vainqueur en juin du Tour du Luxembourg puis de la course du Ventoux et récent 3e des championnats d'Espagne. L'Espagnol, porteur du maillot rouge leader sur le Tour d'Espagne l'an dernier, devrait être le leader de la formation nordiste dès que la course arrivera en montagne alors Christophe Laporte, qui a approché le succès d'étape l'an passé à Pau, aura Julien Simon pour l'épauler dans les arrivées massives où sa vitesse en fait un des outsiders.

Jesus Herrada Mallorca ChallengeGetty Images

Pour sa part, Berhane (28 ans), nouveau champion d'Erythrée, reviendra sur le Tour qu'il a déjà couru en 2016. Quant à Rossetto, deuxième du championnat de France du contre-la-montre jeudi dernier, il fera ses débuts dans la Grande Boucle à l'âge de 32 ans. Vainqueur d'étape sur la Vuelta l'an passé, Nacer Bouhanni paie lui ses mauvais résultats (un seul podium cette saison) et sera absent des routes du Tour pour la troisième fois en quatre ans.

L'équipe Cofidis au Tour de France :

Jesus Herrada (ESP), Natnael Berhane (ERY), Nicolas Edet (FRA), Christophe Laporte (FRA), Anthony Pérez (FRA), Pierre-Luc Périchon (FRA), Stéphane Rossetto (FRA), Julien Simon (FRA)