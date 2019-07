Alaphilippe peut-il sortir des Pyrénées en jaune ?

Le Français possède 1'12'' d'avance sur Geraint Thomas et 1'16'' sur Egan Bernal, deux premiers poursuivants qui sont aussi les deux grands favoris du Tour. C'est forcément peu alors que son équipe n'est pas armée pour la montagne. Le Montluçonnais s’attend à être mis à rude épreuve sur chacune des quatre journées à venir. Pour jeudi, cela devrait aller. Il est très probable que la grande bagarre n'ait pas lieu sur la route de Bagnères-de-Bigorre. L’arrivée est prévue en bas d’une longue descente après le franchissement de deux cols de 1re catégorie (Peyresourde et Hourquette d’Ancizan). Pas le genre de terrain où Alaphilippe devrait perdre du temps.

Les choses se corseront sérieusement à partir du lendemain vu les références XXL de Thomas en chrono. Mais ça pourrait encore tenir. Le profil est truffé de côtes explosives qui siéent aux qualités du Français. Et Alaphilippe a déjà prouvé sa valeur dans la discipline. Lors de son dernier test, sur le Dauphiné, il avait pris la 7e place sur une distance semblable à celle de Pau (26km), ne concédant que 10'' à Kruijswijk, premier des cadors, et 59'' sur le vainqueur Wout Van Aert. Alaphilippe face à la montre, c'est du solide. Et on peut penser qu'avec le maillot jaune sur le dos, il saura se sublimer et élever encore un peu plus son niveau.

Il reste les deux arrivées au sommet, samedi au Tourmalet (19km à 7,4%) et dimanche à Prat d'Albis (11,8km à 6,9%). Avec une minute d'avance ou moins, il faudra un miracle pour qu’Alaphilippe conserve sa tunique dorée face à la meute des purs grimpeurs. S’il y parvient, il faudra alors très sérieusement considérer l'Auvergnat comme un candidat au podium… voire à la victoire finale.

Entre Bernal et Thomas, qui va prendre le leadership chez Ineos ?

Après dix jours de course, les deux "co-leaders" de la formation britannique se tiennent en un mouchoir de poche, quatre secondes à peine. Bernal avait pris un premier avantage à la faveur de la micro-cassure d'Epernay. Mais le Britannique a ensuite gagné la deuxième manche à La Planche des Belles Filles pour posséder désormais une marge infime sur le Colombien. Autant dire que rien n'est encore figé chez Ineos.

Où penchera la balance au sortir des Pyrénées ? Côté pile, le chrono vallonné de Pau, long de 27,2 kilomètres, devrait être à l'avantage de Thomas même si Bernal a prouvé qu'il se débrouillait très bien dans l'exercice. Côté face, trois étapes de montagne, dont les arrivées au Tourmalet et à Prat d’Albis. Celles-ci sont censées sourire à Bernal. Mais lors du premier test de grimpette, il avait été battu par Thomas. Sur le papier, difficile de donner un avantage à l’un ou l’autre. La vérité se trouvera sur le terrain.

Pinot va-t-il rebondir ?

Le Franc-Comtois a prévenu ses rivaux mardi en conférence de presse. La bordure d'Albi a donné "la rage" au leader de la Groupama-FDJ, et ce dernier compte bien se racheter au plus vite. Pour débuter sa "remontada", Il a ciblé le Tourmalet, qui sera la première des deux arrivées au sommet des Pyrénées.

Cela veut-il dire qu'il restera tranquille jeudi sur la route de Bagnères-de-Bigorre ? Déclencher la grande bagarre dans la Hourquette d'Ancizan enverrait un signal fort à ses rivaux. Mais ce serait prendre le risque de lâcher une cartouche, sans réel chance de profit vu la longue descente à suivre, à la veille d'un chrono où il aura beaucoup à perdre. En tout cas, Pinot promet une attitude offensive. On peut difficilement douter de sa sincérité. Mais la tête et les jambes seront-elles encore là après le couac de lundi ?

Quelle équipe peut faire trembler Ineos ?

Elles sont nombreuses à en avoir envie. Groupama-FDJ est revancharde, tout comme l'est à sa manière AG2R La Mondiale pour Romain Bardet. Louées pour leurs forces collectives, Movistar et Astana n'en ont pas encore fait bon usage, tout comme EF Education First. Bref, beaucoup veulent faire sauter le verrou Ineos et semblent en capacité de le faire. Encore faut-il que le chrono de Pau n'enterre pas leurs ambitions de victoire, ce qui n'est pas à exclure en cas de démonstration de Thomas et Bernal. Mais même en cas de coup de massue reçu lors du contre-la-montre, il serait étonnant de voir tous les outsiders déjà se reporter vers l’objectif de la 3e place. La stratégie n’est pas encore à l’heure de défendre son rang au général. Tant mieux pour le spectacle.

Nibali va-t-il chasser les pois ?

Depuis quelques jours, doucement mais sûrement, Vincenzo Nibali s'est écarté de la course au général. Après avoir constaté ses limites actuelles sur la Planche des Belles Filles, l'Italien a définitivement abandonné l'idée de signer un 12e podium sur un grand tour (la marque de Gimondi, Merckx et Hinault, tous à une longueur du record d'Anquetil) en déboursant quatre minutes à Saint-Etienne puis cinq à Albi. Désormais, le leader de Bahrain-Merida dépasse le quart d'heure de retard sur Alaphilippe. Le voilà libre d'agir pour les victoires d'étape.

Et pour le maillot à pois ? Les deux objectifs sont conciliables. Et ce dernier peut devenir une vraie proie pour le Requin de Messine, qui n'a jamais porté la tunique blanche à pois rouges (il devait l'endosser après sa victoire à Chamrousse en 2014, mais il avait déjà le maillot jaune sur le dos). Si l'essentiel des points seront à cueillir dans les Alpes (160 rien que pour l'Izoard, le Galibier, l'Iseran et Val Thorens), il y a déjà une belle moisson à faire dans les Pyrénées : 21 points jeudi, 51 samedi (dont 40 au Tourmalet) et 35 dimanche. Voir Nibali chasser les pois aurait de la gueule. On en saura plus dès jeudi.

Le profil des quatre étapes pyrénéennes

12e étape, jeudi 18 juillet : Toulouse - Bagnères-de-Bigorre (franchissement de Peyresourde et de la Hourquette d'Ancizan, arrivée en bas d'une descente)

13e étape, vendredi 19 juillet : Pau - Pau (contre-la-montre individuel de 27,2 kilomètres)

14e étape, samedi 20 juillet : Tarbes - Tourmalet-Barèges (franchissement du Soulor et arrivée au sommet)

15e étape, dimanche 21 juillet : Limoux - Prat d'Albis (franchissement du col de Montségur, du Port de Lers, du Mur de Péguère et arrivée au sommet)