L'équipe Sunweb visera les étapes sur le Tour de France 2019. En l'absence de Tom Dumoulin, leader habituel de l'équipe allemande, celle-ci aura néanmoins des arguments de choix dans cette quête : l'Australien Michael Matthews, lauréat du maillot vert du classement par points en 2017 (et vainqueur de deux étapes), ainsi que le Néerlandais Wilco Kelderman. Dumoulin, deuxième du Tour l'an passé, a renoncé à la Grande Boucle pour se rétablir complètement de sa blessure au genou gauche, provoquée par sa chute du Giro.

"Notre objectif sera de viser les succès d'étape tout au long de la course. Nous étions déjà dans cette situation auparavant quand nous devions abandonner l'objectif de classement général. Je suis convaincu que nous pourrons encore nous débrouiller", a déclaré Aike Visbeek, l'un des responsables de la formation.

L'Allemand Nikias Arndt et le Danois Soeren Kragh Andersen, vainqueur de Paris-Tours l'automne dernier, ont été appelés tout comme l'Américain Chad Haga, qui n'a plus couru depuis sa victoire le 2 juin dans la dernière étape contre-la-montre du Giro. Le Néerlandais Cees Bol (23 ans), vainqueur en mai de la dernière étape du Tour de Californie devant Peter Sagan, et l'Allemand Lennard Kämna (23 ans) seront les deux débutants du groupe.

L'équipe Sunweb au Tour de France :

Soeren Kragh Andersen (DEN), Nikias Arndt (GER), Cees Bol (NED), Chad Haga (USA), Lennard Kämna (GER), Wilco Kelderman (NED), Michael Matthews (AUS), Nicolas Roche (IRL)