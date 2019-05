En voilà une demande rare pour un coureur. Sep Vanmarcke (EF Education) ne participera pas au Tour de France cette année, et sûrement pas les prochaines années. En effet, dans une interview acccordée au média néerlandais Wierlerflits, le Belge de 30 ans a annoncé qu'il avait demandé à son équipe à ne plus le courir, après cinq participations entre 2013 et 2018 pour différentes équipes.

"Je n'ai rien à aller chercher là-bas, justifie-t-il. (...) J'en ai fait la demande express à mon équipe et ils ont accepté de ne pas me faire partir sur le Tour, je ne fais même pas partie de la liste élargie." Le coureur préfère se concentrer sur le championnat de Belgique, le BK : "Un BK est toujours important. Je voudrais en gagner au moins un dans ma carrière. (...) Mais si vous n'êtes pas bon, vous n'avez de toute façon aucune chance de gagner. Donc, je ne veux rien laisser au hasard." En attendant, Sep Vanmarcke sera au départ du Tour de Norvège le mardi 28 mai prochain et souhaite se concentrer sur la suite de la saison.