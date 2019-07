Etape 18

Date : Jeudi 25 juillet

Départ : Embrun

Arrivée : Valloire

Distance : 207 km

Vidéo - Le profil de la 18e étape : Izoard et Galibier, duo de géants pour l'étape-reine 01:24

C'est l'étape-reine de ce Tour de France. Une étape qui, au pire, laissera des traces monumentales dans les organismes. Mais difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de grande bagarre entre les favoris. Le parcours s'y prête tellement… Avec l'enchaînement à très haute altitude (tous trois à plus de 2100m), il sera impossible de se cacher et la fatigue en troisième semaine pourrait faire de gros dégâts. SI le premier col n'interviendra qu'après 70 kilomètres de course, les coureurs auront déjà affronter la côte des Demoiselles Coiffées (3e cat, 4km à 5%), qui devrait servir à lancer l'échappée du jour, et la longue vallée vers Saint-Paul-en-Ubaye, constant faux-plat qui usera les organismes.

Et que dire de la suite… L'ascension du Col de Vars (1re cat) sera le premier gros morceau avec ses 9,3km à 7,5% mais, situé à 126km de l'arrivée à Valloire, il y a fort à parier qu'aucun favori n'y bouge ni y soit mis en difficulté. Le doute sera permis en revanche dans le Col d'Izoard. Avec un sommet à 75km de l'arrivée et 14km à 7,3%, la mythique ascension opérera au minimum une grosse sélection parmi les favoris et on pourrait y voir plus clair sur les forces de chacun.

Mais la longue descente sur Briançon et la montée très roulante du Galibier jusqu'au Col du Lautaret (27km à 3% entre Briançon et le Lautaret) ne favorise pas du tout un mouvement de loin, à moins d'anticiper avec la présence dans l'échappée de plusieurs équipiers. Sinon, il faudra sans doute attendre la fin de l'ascension du Col du Galibier, après le passage au Lautaret. A plus de 2000m, les 8 derniers kilomètres sont à plus de 7%, avec une pente de plus en plus prononcée et un dernier kilomètre terrible. Un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs pour tenter de mettre à mal leurs adversaires. D'autant que la descente de 19km qui mènera à Valloire sera très rapide et laissera peu de place à un retour.

Vidéo - Découvrez le profil du Galibier en 3D 00:49

Etape 19

Date : Vendredi 26 juillet

Départ : Saint-Jean-de-Maurienne

Arrivée : Tignes

Distance : 126,5 km

Vidéo - Le profil de la 19e étape : L'Iseran les attend... Tignes aussi 01:00

La Grande Boucle n'a pas l'intention de redescendre. Au lendemain du tryptique à plus de 2000m, c'est cette fois l'heure du toit du Tour. Avec ses 2770m d'altitude, le col d'Iseran est le col routier le plus haut d'Europe (la Cime de la Bonette n'étant pas un col). Et, pour y arriver, les coureurs vont sacrément souffrir. Du départ de l'étape au sommet de l'ascension, il n'y aura quasi que de la montée. Au-delà des trois ascensions répertoriées (deux 3e cat et un 2e cat), la route est pratiquement en constante montée tout au long des 89 premiers kilomètres.

Les coureurs seront donc déjà bien émoussés au moment d'aborder le Col de l'Iseran pour la première fois depuis 2007. Une ascension que l'on ne voit donc pas si souvent en juillet mais qui est magnifiquement mise en lumière cette année. Avec un sommet à 37,5km de l'arrivée d'une étape courte et 13km d'ascension à 7,5% (dont la grande majorité à plus du seuil des 2000m), il apparait comme une rampe de lancement idéale pour des offensives lointaines.

Bien sûr, il faudra mieux ne pas être seul dans la longue descente vers Tignes, entrecoupé par un replat de 6km après Val d'Isère. Mais avec 21km de descente sur les 28,5km qui séparent le sommet de l'Iseran du pied de la montée finale, il y aura de quoi attaquer, surtout avec la perspective des points bonus distribué à l'Iseran. Sinon, il faudra se contenter de la montée irrégulière vers Tignes et ses 7,4km à 7%. Après un pied à 10%, les coureurs retrouveront 2km à 4,4% à mi-ascension avant de retrouver des pourcentages jusqu'à l'entrée de la station. Mais attention, on n'arrivera pas vraiment au sommet avec deux kilomètres encore pour rallier la ligne d'arrivée.

Vidéo - Découvrez le profil de l'Iseran, toit du Tour, en 3D 00:51

Etape 20

Date : Samedi 27 juillet

Départ : Albertville

Arrivée : Val Thorens

Distance : 131 km

Vidéo - Le profil de la 20e étape : Val Thorens, apothéose hors catégorie à plus de 2300m d'altitude 01:09

Après le Tourmalet, après Tignes, voici Val Thorens. Une troisième arrivée à plus de 2 000m d'altitude, un record sur une même édition du Tour de France. Et encore une journée terrible pour les organismes. Déjà fortement éprouvés par les jours précédents, les coureurs vont devoir se coltiner pas moins de 60 kilomètres d'ascension sur cette 20e étape, dont plus de la moitié sur la seule ascension finale. Avec 33,4km à 5,5%, Val Thorens apparait comme la plus longue montée jamais grimpée sur le Tour après l'Iseran et le Port d'Envalira.

Très irrégulière, alternant passages à 7-8% et replats voire mini-descentes, cette montée à tout pour créer de gros écarts, surtout à la vue de la fatigue que les coureurs auront accumulé au cours des 48h précédentes. Mais l'étape ne se limitera pas à cette montée, si terrible soit-elle. Après quinze kilomètres, les coureurs arriveront déjà au pied du Cormet de Roselend (1re cat), lui aussi très irrégulier. Nul doute que des favoris distancés, comme Landa, Uran ou Fuglsang, pourrait en profiter pour tenter un coup de force en équipe.

Car il ne faudra pas être seul pour se lancer dans pareille aventure. La longue descente vers Bourg-Saint-Maurice et les douze kilomètres de vallée vers Mâcot ne serait pas du tout favorable à un homme seul. Mais un grimpeur entouré de deux-trois équipiers, comme on a pu voir de la part des Movistar dans l'étape du Prat-d'Albis, aurait le moyen de jouer son va-tout sans trop puiser dans ses réserves. Cela lui sera bien nécessaire vu qu'il y aura encore la côte de Longefoy (2e car) et ses 6,6km à 6,5% à affronter avant de plonger vers Moutiers et le pied de la dernière montée du Tour. Et le début de l'ultime enfer.