Tejay Van Garderen n'avait, a priori, pas de grandes ambitions sur ce Tour de France 2019. Mais le rouleur américain (30 ans) espérait sans doute poursuivre l'aventure au-delà de la première semaine. Ce ne sera cependant pas le cas. Tombé au début de la 7e étape, qui reliait Belfort à Chalon-sur-Saône ce vendredi, le coureur de l'équipe EF Education First a repris la route avec le visage amoché.

S'il a franchi la ligne d'arrivée, Van Garderen ne prendra en revanche pas le départ de la 8e étape, prévue ce samedi. En cause : une fracture à la main gauche, engendrée par la chute précédemment citée. "Ne plus l'avoir à nos côtés nous sera préjudiciable, a regretté Jonathan Vaughters, le manager de la formation américaine. Il avait montré de belles dispositions jusqu'alors. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'il remontera très vite sur un vélo." Rigoberto Uran perd donc l'un de ses plus précieux lieutenants avant d'aborder les Pyrénées et les Alpes.