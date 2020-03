La question de la tenue du Tour de France aux dates prévues, c'est à dire du 27 juin au 19 juillet agite le monde du cyclisme. Cette semaine, Roxana Maracineanu a avancé une solution : un huis clos sur l'ensemble des plus de 3 500 kilomètres du parcours. "Impossible à réaliser", répond Warren Barguil dans une interview accordée à Ouest-France.

"Le huis clos, il n’y a que dans un stade que c’est possible. On ne peut pas empêcher les gens d’aller sur le bord de la route. Je ne sais pas si c’est réalisable", juge le coureur breton d'Arkéa-Samsic. Rappelons que chaque année 10 à 12 millions de spectateurs se pressent au bord des routes du Tour. "Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV, a dit Roxana Maracineanu à France Bleu. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le suivre à la télévision."

"Poser autant de barrières, sur 200 km, faire venir de la police en plus pour faire respecter le huis clos…", poursuit de son côté Barguil qui estime qu'il est préférable de voir le Tour de France décalé plutôt que de le disputer à huis clos. "Le mieux c’est qu’il ait lieu, et même au mois de novembre, sourit le double vainqueur d'étape sur la Grande Boucle. Sachant aussi qu’il y a eu plein d’épreuves annulées, comme les JO, le Tour pourrait retrouver sa place habituelle en commençant plus tard."

Vidéo - Moinard sur Barguil : "En course, Warren est méchant" 01:33

Samedi matin, la RTBF avançait qu'Amaury Sport Organisation prendrait sa décision le 15 mai. Interrogé par le média belge, certains maires de communes que le Tour doit traverser ont dit leur opposition à un Tour de France à huis clos.