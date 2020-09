Julian Alaphilippe avait dit deux choses en arrivant sur ce Tour 2020 :

1. Il ne venait pas pour jouer le classement général

2. Sa condition était bonne, mais pas à la hauteur de ses jambes de feu de l'été 2019.

Alors que nous avons basculé dans la seconde moitié de cette Grande Boucle, il est clair que le coureur français ne bluffait sur aucun de ces deux points. On l'avait compris depuis longtemps pour le premier. Pour le second, ça n'avait échappé à personne depuis quelques jours déjà, mais ça n'a sans doute jamais été aussi visible que ce jeudi sur la route de Sarran.

"Ce n'était pas trop tard, mais c'était le dernier moment"

Sur un terrain qui lui convenait à merveille sur le papier, taillé pour le formidable puncheur qu'il est, il n'a pas été en mesure d'aller chercher cette deuxième victoire. Alaphilippe a connu trois problèmes dans cette 12e étape : un problème de timing, un problème de jambes et un problème suisse. Lorsqu'il est sorti du bois, à un peu moins de 30 kilomètres de l'arrivée, il était sans doute déjà trop tard.

Au micro d'Eurosport, il l'a admis à demi-mots après la course. "Il fallait faire l'effort au bon moment, on avait Dries dans le coup devant (Devenyns, son coéquipier), et quand j'ai fait l'effort dans la bosse, ce n'était pas trop tard, mais c'était le dernier moment. J'ai produit mon effort mais au final c'était compliqué", a-t-il expliqué.

Mais tout est lié. Au-delà de ce problème de timing, si le leader de l'équipe Deceunink n'a pas bougé plus tôt, c'est peut-être qu'il n'en avait pas les moyens. Mais il n'y avait de toute façon pas grand-chose à faire contre Marc Hirschi et ses jambes de feu à l'avant. Malgré ses efforts, Alaphilippe, un peu isolé, n'a jamais réussi à réduire l'écart de façon significative.

"C'est sûr que je vais avoir mal aux pattes demain"

"On a fait le maximum derrière mais on s'est un peu enterrés, tout le monde faisait le moins d'efforts possible", constate l'ancien maillot jaune. Marqué de (trop) près dans le groupe de poursuivants, il a alors tenté d'y aller en solo, mais en vain. Il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement. "Il n'y a pas forcément de déception, assure-t-il. Si je n'avais pas essayé, oui, j'aurais pu être déçu. Mais là, j'ai donné le maximum. Hirschi était vraiment le plus fort aujourd'hui. Félicitations à lui, il a fait un grand numéro encore, il méritait de gagner. Il était tout simplement plus fort, alors je n'ai pas de regrets."

Julian Alaphilippe s'est finalement relevé dans les derniers kilomètres pour terminer à la 11e place, à près de deux minutes de vainqueur. Après avoir connu un petit souci de dérailleur, il a lâché l'affaire pour de bon. A moins que le problème n'ait été d'une autre nature. Sur France Télévisions, il a préféré en rire, disant à propos de son vélo : "J'ai eu l'impression qu'il n'avançait plus, mais c'est moi qui n'avançais plus !"

Battu mais pas vraiment abattu, donc. Après tout, avec une étape et trois jours en jaune sous le coude, il a déjà assuré la réussite de son Tour dès la première semaine. Le reste sera du bonus, mais on l'a compris, si cet Alaf'-là roule plutôt bien, il ne vole plus. Est-il prêt à remettre le couvert vendredi ? "C'est sûr que je vais avoir mal aux pattes demain, mais je vais essayer, on verra."

