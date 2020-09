Rien ne vaut les grands massifs. Orcières-Merlette et le Mont-Aigoual ont accouché d'une souris ? Balès et Peyresourde leur ont montré comment éparpiller un peloton. Le premier a fait une victime aussi surprenante que déchirante : Thibaut Pinot. Semble-t-il toujours touché au dos, le leader de la Groupama-FDJ a lâché prise à sept kilomètres du sommet quand la Jumbo-Visma menait sur un tempo très modéré. Sur la ligne, son débours s'élève à 25 minutes.

Si Balès a fait une victime par l'arrière, Peyresourde a été le théâtre d'une bataille que chacun appelait de ses voeux depuis quelques jours. Tadej Pogacar, vexé d'avoir lâché 1'21'' vendredi, a été le seul capable de faire une vraie différence, glanant 40 secondes sur Adam Yates et se replaçant au général. Derrière lui, ils sont nombreux à avoir essayé de renverser Roglic et Yates. Rien n'y a fait. Ni Martin, ni Quintana, ni Landa, ni Porte n'ont pu se détacher et c'est groupé, ou presque que ce paquet de favoris a coupé la ligne à Loudenvielle. Julian Alaphilippe aussi a essayé mais il l'a payé quelques hectomètres plus loin, abandonnant ses ambitions, si tant est qu'il en avait, au général.

L'équipe du jour, c'est évidemment Ag2r-La Mondiale. A l'avant, Nans Peters a fait revivre à ses supporteurs sa victoire sur le Giro 2019. A l'avant depuis les premiers kilomètres, le Français a fait un festival sur les pentes du Port de Balès et le col de Peyresourde. Dans la première du duo final de difficultés, il s'est extirpé avec Ilnur Zakarin avant de lui donner une leçon de descente. On pensait le Russe capable de revenir dans l'ultime difficulté ? Peters était bien trop fort et au sommet l'affaire était entendue, trois ans après Bardet à Peyragudes, Ag2r-La Mondiale retrouve le succès sur le Tour. Ce dernier a attaqué dans le final pour gommer les 13 secondes qui le séparaient de Yates et du maillot jaune mais n'en a repris que deux. Seule ombre au tableau, Romain Bardet a chuté plus tôt dans l'étape et a avoué souffrir du genou.