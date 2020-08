Dans un monde normal, un monde sans covid-19, le monde d'avant, le Tour de France 2020 aurait dû débuter le 27 juin dernier. Pour Julian Alaphilippe, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que cette 107e édition ait été reportée de deux mois.

Le 28 juin, au lendemain de ce qui aurait dû marquer le grand départ de Nice, son papa, Jacques, alias Jo pour tout le monde parce qu'il était un grand fan de Johnny Halliday, s'est éteint. Une perte immense et une mémoire qu'il tenait à honorer.

Dimanche, à Nice, sa victoire avait donc un goût particulier. En larmes après l'arrivée, Alaphilippe a eu du mal à faire sortir les mots de sa bouche. "Je voulais juste dédier cette victoire à mon papa. Ça me tenait à cœur", a-t-il soufflé. C'est vraiment une victoire qui représente beaucoup pour moi. Je m'étais promis de gagner pour lui."

"Concrétiser, ça fait du bien, la victoire me manquait"

Au-delà de cet hommage qui lui confère une signification unique, ce succès tombe aussi à pic pour effacer la frustration des derniers mois au plan sportif. Car Julian Alaphilippe n'avait toujours pas levé les bras depuis le début de l'année. Ni en début de saison avant l'arrivée du coronavirus ni depuis la reprise. La forme était là pourtant. Les jambes tournaient bien, mais la roue, elle, ne vrillait pas dans son sens. Deuxième de Milan-Sanremo, deuxième du Championnat de France le week-end dernier… Il y avait toujours quelqu'un ou quelque chose pour le contrarier.

Sans le dire ouvertement, tout ça commençait à l'agacer. A l'émotion s'ajoute donc une libération. "C'est toujours spécial de gagner sur le Tour, mais c'est une année particulière, confirme-t-il. Je n'ai pas gagné une course depuis le début de saison. J'ai continué à travailler dur, je suis resté sérieux malgré des moments durs. Concrétiser, ça fait du bien. La victoire me manquait.Je suis rassuré, soulagé surtout."

Dimanche, le puncheur tricolore de l'équipe Deceuninck l'avait ciblée. Il ne s'était pas caché. "Elle me plait bien", disait-il samedi. "On a un plan, j'espère qu'il va marcher", avait-il renchéri à notre micro dimanche. Le plan a été suivi et exécuté à la perfection. "Je veux vraiment remercier mon équipe, on a pris nos responsabilités, souligne Alaphilippe. J'avais demandé à mon coéquipier Dries Devenyns de bien durcir dans le col d'Eze. Ça a marché, on n'était plus très nombreux au sommet. Après, Bob Jungels a pris le relais au pied de la dernière montée."

"Ils ont joué un peu avec mes nerfs"

"On a essayé de faire le mieux possible pour lui, mais de nouveau, c'est lui qui a fait un gros numéro", recadre Devenyns. Le Belge, très proche de son leader, a vécu la victoire de ce dernier… en direct, comme il nous l'a confié : "Je me suis arrêté, je me suis mis sur le côté de la route et j'ai regardé les 500 derniers mètres. Quand Julian a gagné, j'ai crié !"

On le comprend, car ce final s'est avéré stressant pour Alaphilippe, cerné par Adam Yates et Marc Hirschi. "Ils ont joué un peu avec mes nerfs", avoue-t-il. Hirschi, surtout qui, en filou, a pris des relais plus courts que ses deux compagnons. "Finalement, Yates a bien collaboré. Je voulais que ça tienne bon au moins jusqu'à la flamme rouge. Il y avait un gros vent de face dans la dernière ligne droite." Il n'aurait pas fallu trente mètres de plus, car Marc Hirschi était en train de remonter dangereusement à sa hauteur.

Défendre le maillot

Depuis son attaque à l'endroit prévu dans le col des quatre chemins, il avait tout donné. Sans trop gamberger. "J'ai produit mon effort, je ne me suis pas posé trop de question, dit-il. J'ai tout donné, je n'avais rien à perdre. C'était un effort maximal. Je me suis fait tellement mal pour aller la chercher."

Mais ça valait le coup. Non content d'avoir décroché son 5e succès sur les routes du Tour, Julian Alaphilippe endosse également ce maillot jaune. Un air de déjà vu et un petit côté historique, mine de rien. Cela faisait près de trente ans qu'un coureur français n'avait pas porté le maillot jaune deux années de suite. C'était Thierry Marie, le roi des prologues, en 1990 et 1991.

L'an passé, Alaphilippe avait transformé son bonheur en aventure, puis l'aventure en épopée, en ne cédant sa tunique dorée qu'à 48 heures de l'arrivée à Paris. 14 jours en jaune. Il ne rêve pas si loin mais il va se battre. "Le maillot jaune, c'est mythique, c'est prestigieux, je n'ai pas les mots, c'est juste incroyable", savoure-t-il. Dries Devenyns, lui, promet que son équipe se battra pour lui. Comme aux plus folles heures de l'été 2019 : "On va protéger ce maillot. Quand on l'a, on essaie de le garder le plus longtemps possible."

