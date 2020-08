Avis aux météorologues autoproclamés : Septembre ou juillet, le Tour reste le Tour

TOUR DE FRANCE - La 107e édition de la Grande Boucle se tient donc en septembre plutôt qu’en juillet. Mais ça ne veut pas dire que le ciel sera hostile au Tour. Il fait souvent beau en septembre, comme il peut faire un temps détestable en juillet. Bref, c'est un non-débat.

Le Tour de France étant déplacé de juillet à septembre pour la première fois de son histoire, on a entendu les esprits chagrins et les pseudos spécialistes de la carte météorologique du pays : en septembre ? Mais quelle catastrophe ! Les journées sont courtes, il n’y aura personne et le temps sera exécrable !

Plaît-il ? En septembre, le soleil se couchera vers 20 heures. Même sans l'heure d’été, qui s’applique jusqu'à fin octobre, ce serait jouable. En septembre, tout le monde ne sera pas retourné au travail et, sous réserve des nombreux aléas liés à l’épidémie de Covid-19, parions qu’il y aura des spectateurs (masqués) sur le bord des routes. Comme il y en a d'habitude en juin, pour le Giro, de part et d’autre des routes d’Italie.

En septembre, enfin, il fait souvent beau. Voire très beau. Il peut même faire encore chaud. Ainsi peut-on lire dans les guides touristiques que, dans les Pyrénées par exemple "les températures moyennes en septembre sont de 13 à 15° le matin et de 26 à 28° en milieu de journée, avec des maximales au-delà de 30°" et que "le soleil est présent en moyenne plus de 200 heures sur le mois"… alors que c’est souvent moins de 200 heures en juillet.

Il n’y a pas que les Pyrénées, mais, même si des averses sont annoncées sur Nice samedi, Météo France prévoit aussi que le mercure y flirtera avec les 30 degrés. On sait qu’il fait souvent chaud en automne pour la traversée du Massif central. Les organisateurs, en dessinant un Tour de France qui ne montera pas au-dessus d’une ligne Poitiers-Planche des Belles filles (outre Paris, bien sûr) avaient eu de surcroit une involontaire mais heureuse intuition.

Mais au fait, est-on sûr qu’il fasse si beau en juillet sur tous les Tours de France que la création et les organisateurs nous ont offerts ? Pas besoin d’aller bien loin en arrière : il y a un an, en raison d’une tempête de grêle et d’un glissement de terrain après Val d’Isère, la grande étape de montagne qui passait par le col de l’Iseran n’était pas allée jusqu’à la ligne d’arrivée. Egan Bernal avait revêtu le maillot jaune à l’issue d’une étape sans vainqueur. Un autre maillot jaune, plus sulfureux celui-là, Bjarne Riis, avait aussi brillé lors d’une étape tronquée, en 1996, le col du Galibier étant impraticable à cause... de la neige.

C’est toute l’histoire du Tour qui est émaillée d’inconvénients climatiques : canicule, grêle, orages, tempête… En 1911, le peloton franchit le Galibier entre deux murs de glace. Gustave Garrigou est à pied derrière Emile Georget. En 1932, l’étape Grenoble-Aix-les-Bains se déroule dans des conditions épouvantables, qui font écrire à Henri Desgrange, en gros, qu’il n’y a plus de saison : "A mi- col, une neige glaciale se mit à tomber sur les malheureux Tours de France. Non pas une petite neige de rien du tout comme à Paris, mais une neige à ne pas voir devant soi. En plein mois de juillet, si cela ne vous fait pas suer je vous le demande ?"

L’étape Briançon-Aix-les-Bains, le 16 juillet 1948, est marquée par un froid qualifié de "sibérien" par les commentateurs. On lit dans la presse de l’époque que "Apo Lazaridès a une chandelle de glace sous le menton". Et il y a au menu Galibier, Croix de fer, Cucheron et Granier pendant les 263 kilomètres de l’étape. Quant à la pluie et aux orages, n’en parlons même pas ! Ce sont les intempéries qui provoquent, le 12 juillet 1971, plusieurs chutes dans la descente du col de Mente. Un déluge de pluie, de boue, de cailloux s’abat sur la course. Les coureurs freinent avec les pieds pour ne pas perdre l’équilibre. Paré de jaune, hurlant sous un ciel noir, Luis Ocana ne repartira pas.

Et le brouillard ! Que dire du brouillard qui pèse sur la descente du Port d’Envalira, en 1964 ? Anquetil fonce, bien aidé par les phares arrière des voitures, et va battre Poulidor. Le même brouillard accompagne la victoire de Bernard Thévenet à La Mongie en 1970.

Parfois, c’est la chaleur qui cogne. En 1950, elle est telle que, longeant la Méditerranée au passage du Golfe de Saint-Tropez, lors de l’étape Toulon-Menton, la moitié du peloton (mais pas le maillot jaune, Ferdi Kubler) met pied à terre pour sauter dans l’eau. Le directeur de la course, Jacques Goddet, pique non une tête mais une colère dans les colonnes de L'Equipe : "Ne serait-il pas plus convenable que les cyclistes apprennent ou réapprennent leur métier plutôt que se livrer à cette manifestation de Carnaval ?"

Au XXIe siècle, on ne voit plus, comme en 1947, les coureurs se désaltérer dans les abreuvoirs des animaux. En 1950, c’est plutôt au gros rouge qu’Abdelkader Zaaf avait tenté d’étancher sa soif. Le pauvre termina l’étape par une sieste contre un arbre. C’était drôle. Mais le 13 juillet 1967, ce fut tragique : chaleur, effort, dopage et alcool eurent raison de la vie de Tom Simpson sur les pentes du Mont Ventoux.

La pluie, n'en parlons même pas. Elle fut la compagne mal-aimée de Bernard Hinault le 1er juillet 1980, gagnant l'étape Liège-Lille, boue sur le visage et fustigeant "la cochonnerie de pavés", ou de Laurent Fignon, abandonnant le Tour 1990 dans la 5e étape après plusieurs étapes de flotte. Il était tombé entre Poitiers et Nantes, étape où l'on n’avait pas vu l’ombre d'une éclaircie.

La pluie fut une compagne plus souriante pour Marco Pantani en 1998 aux Deux-Alpes, et de Lance Armstrong prenant le maillot jaune à Hautacam en 2000 sous un déluge glacial. En 2003, l’année du centenaire et de la canicule, la météo joua une drôle de farce au Tour en lui infligeant un seul jour de pluie, la veille de l’arrivée, pour le contre-la-montre entre Pornic et Nantes. Les Bretons étaient consternés par cette mauvaise publicité. Jan Ullrich, lui, était tombé après une glissade dans un virage et ne risquait pas de menacer la victoire d’Armstrong.

Moralité : septembre ou juillet, c’est la même chose. C’est la loterie, la chance, la guigne ou le malheur. Preuve, s’il en fallait, que le Tour c’est vraiment comme la vie.

Le Tour sous le déluge en 2017 à Düsseldorf. Crédit: Getty Images

