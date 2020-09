C'est un sentiment mitigé qui règne mardi matin parmi les organisateurs du Tour de France . Si Christian Prudhomme a contracté le Covid-19, Florence Pommery, la responsable médicale du Tour de France, a annoncé à l'ASO et à l'UCI qu'aucun coureur n'avait été testé positif au coronavirus après la batterie de tests effectuée dimanche avant le départ de la 9e étape puis lundi matin. En effet, ce sont 650 personnes qui ont été dépistés, coureurs et staff compris. Du côté du personnel proche des cyclistes justement, quatre membres auraient été déclarés positifs selon les informations de L'Equipe . Ineos-Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis et AG2R-La Mondiale seraient concernées.

En cette période de pandémie de Covid-19, la règle est stricte pour ce Tour de France 2020 : si deux cas de coronavirus sont détéctés au sein d'une équipe, alors cette formation sera exclue de la course. Cela avait de quoi créer un climat d'angoisse dans le peloton. "Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que ce virus continue de nous surprendre. La réalité est que nous devons simplement réduire le risque autant que nous le pouvons... J'espère que toutes les équipes ont bien conscience de la vitesse de propagation du virus et à quel point cela peut être incontrôlable. Maintenant, j'espère que nous pourrons aller jusqu'à Paris en toute sécurité ", déclarait Jeroen Swart, le responsable médical de l'équipe UAE Team Emirates.

Romain Bardet craignait, pour sa part, ce "couperet au-dessus de la tête". "Mais c’est la même chose pour tous les acteurs du Tour. On fait le maximum mais on n’est pas à l’abri. On prend notre mal en patience. Tout le monde essaie de faire attention, mais c’est vrai qu’on espère ne pas avoir de surprise au réveil", expliquait le coureur AG2R La Mondiale à RMC. Désormais, le peloton va pouvoir se concentrer sur la suite de la course. Place à la 10e étape mardi, qui sera écarté du Tour pendant une semaine.