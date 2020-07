TOUR DE FRANCE - Pour la première fois de l’histoire de la Grande Boucle, le Tour de France Virtuel s’élancera pour six étapes à suivre durant les trois prochains week-ends. Les plus grandes équipes World Tour, et les meilleurs coureurs dont Egan Bernal, Geraint Thomas ou Christopher Froome, seront au rendez-vous pour cette compétition à suivre en direct sur Eurosport dès ce week-end.

Durant les trois premiers week-ends de juillet, le Tour de France Virtuel, sur la plateforme Zwift, sera à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player, avec les commentaires de Louis-Pierre Frileux et Josselin Riou.

Cette course professionnelle rassemblera les plus grands cyclistes du circuit. Chez les hommes, les téléspectateurs retrouveront Egan Bernal, Geraint Thomas, Christopher Froome, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel, Nairo Quintana, Warren Barguil ou encore Romain Bardet, et chez les femmes, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Audrey Cordon-Ragot et bien d’autres.

Six étapes sont au programme avec un premier week-end à Nice, dans l’univers Watopia de la plateforme virtuelle. Les étapes 3, 4 et 5 se dérouleront sur une toute nouvelle carte française conçue spécialement pour l’événement. Les grimpeurs seront à l’honneur lors de la cinquième étape, l’étape reine, avec l’ascension du Mont Ventoux. Pour l’étape 6, les coureurs prendront la direction des Champs-Élysées, pour une arrivée “traditionnelle” devant l’Arc de Triomphe.

Chaque week-end, les cyclistes amateurs pourront se mesurer aux équipes professionnelles, sur les mêmes étapes. L’événement revêt également une dimension caritative sous l’égide de l’opération "Tour de France Solidaire" dont les fonds seront reversés à Emmaüs, au Secours populaire français, à Jeugdfonds Sport & Culture, BiJeWa et Qhubeka. Le Tour de France Virtuel sera un avant-goût de la saison cycliste qui reprend sur les antennes d’Eurosport à partir du mois d’août avec les courses World Tour et de la Coupe de France FDJ.

