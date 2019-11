Le 15 octobre dernier, Romain Bardet avait assuré qu'il n'avait pris "aucune décision" concernant une participation au Tour de France 2020. Près d'un mois plus tard, le coureur d'AG2R-La Mondiale a tranché. Et il a décidé de faire l'impasse sur la Grande Boucle. Une première pour celui qui a participé aux sept dernières éditions. C'est Pierre Latour qui sera donc le leader de l'équipe française.

Bardet, première sur les routes du Giro

"Il n'a pas été simple de renoncer au Tour, qui m'a tant apporté et qui est une course que j'aime profondément", a confié le Français durant une conférence de presse organisée ce mercredi à Vaujany (Isère). "Il était salutaire d'ouvrir une parenthèse dans la belle histoire qui me lie à cette course pour mieux y revenir l'an prochain", a-t-il ajouté. En 2020, Bardet va se frotter, pour la première fois, aux routes du Giro (9-31 mai).

"Je n'ai jamais caché mon envie d'y participer au meilleur de ma forme, avec la volonté d'y briller. Il est l'heure de m'ouvrir de nouveaux horizons et l'articulation de la saison, avec trois objectifs majeurs, est excitante", s'est-il justifié. De son côté, Vincent Lavenu, le manager d'AG2R La Mondiale, explique que le programme de Bardet a été "construit de manière concertée et réfléchie par la direction générale et la direction sportive de l'équipe en tenant compte de ses aspirations".

"Nous savons qu'il va aborder l'année 2020 avec envie et détermination et qu'il sera, une fois encore, un acteur majeur et ambitieux du peloton tout au long de l'année", a--t-il conclu. Mais cette fois, Romain Bardet a décidé de passer son Tour.