"Jamais le Tour n'est monté si haut si tôt". L'alléchante tirade de Christian Prudhomme lors de la présentation du parcours du Tour de France 2020 en octobre dernier au Palais des Congrès paraît aujourd'hui bien loin. Et bien hors de propos. Malgré les 1825m d'altitude d'Orcières-merlettes mardi, les cols de l'arrière-pays niçois deux jours plus tôt et l'inédit et prometteur col de la Lusette ce jeudi, ces premiers jours de course musclé en moyenne montagne n'ont accouché que d'une toute petite souris.

Il ne s'était pas passé grand-chose mardi, il y a eu encore moins de mouvement jeudi lors de la 6e étape au Mont Aigoual. Tout ça pour ça ? Oui. Mais les coureurs, en premier lieu desquels les favoris du Tour, ceux que l'on attendait à la manœuvre sinon aux grandes manœuvres, demandent du temps. Les circonstances, celles d'un début de parcours très difficile sur le papier, et celles de cette saison hors normes avec la longue coupure due à la pandémie du Covid-19, les incitent à la plus grande prudence.

Tour de France Le pari perdu du Tour : La moyenne montagne a fait un flop IL Y A 7 HEURES

Bernal : "C'est le Tour, on doit conserver le plus d'énergie possible"

L'effet confinement

"On n'a pas vu grand-chose. On s'y attendait quand même", a résumé Thibaut Pinot. Le Français, peut-être encore plus que les autres, avait de bonnes raisons de jouer l'attentisme. Sa chute niçoise dès le premier jour lui impose de prendre son temps. L'objectif, pour lui, est d'abord de se requinquer pleinement. Ça va mieux, même si je ne suis pas encore à 100%", expliquait-il jeudi midi au départ. Mais quand bien même il n'aurait fini le nez sur le bitume détrempé de la Promenade des Anglais, le Franc-Comtois n'aurait probablement pas davantage bougé que les autres, à la Lusette ou ailleurs.

Incontestablement, la longue coupure imposée par la problématique sanitaire a contribué à tuer dans l'œuf le potentiel du tracé imaginé par Christian Prudhomme et surtout Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours chez ASO. "Après le confinement, a estimé jeudi le vainqueur du jour Alexey Lutsenko, ça a été vraiment difficile d'être dans le rythme. Je m'en suis rendu compte sur le Dauphiné. Même sur le Tour de France, on ressent bien que le peloton n'a pas couru pendant plusieurs mois".

"Ils ne savent pas du tout où ils vont, ça gère un peu", constate Gouvenou, reconnaissant avoir tracé un "Tour très difficile". Trop ? Ou trop, trop tôt ? Peut-être. "Il faut être patient et attendre la deuxième partie du Tour", a martelé Pinot. "Le Tour est très long, tout le monde veut garder des réserves", confirme le tenant du titre Egan Bernal. L'expérimenté Pierre Rolland va même lui loin : "Tout le monde a vraiment peur de la troisième semaine. Et on a eu un début de Tour difficile".

Pinot : "On n'a pas vu grand-chose mais on s'y attendait"

Attentisme, encore, dans les Pyrénées ?

Résultat, les gros bras se regardent en chiens de faïence. Même la redoutable et redoutée Jumbo-Visma, qui avait vissé dans les derniers kilomètres de la montée vers Orcières-merlette mardi, est restée sage au mont Aigoual, laissant la charge du train modéré à sa rivale, Ineos-Grenadiers. "Il y a deux jours, Jumbo était au-dessus du lot, juge Pinot. Aujourd'hui, ils ont laissé faire Ineos car c'était sûrement pour eux une journée de récupération. Ils n'ont pas eu le poids de la course, ils sont restés tranquille dans les roues."

Et maintenant, on fait quoi ? On attend les Alpes en troisième semaine ? Le Grand Colombier juste avant ? Ce week-end, les Pyrénées arrivent. Deux grosses étapes, mais sans arrivée au sommet. Les premières escarmouches pourraient se produire dans le massif sudiste, mais attendez-vous plus à une sélection naturelle par l'arrière qu'à de grandes envolées. Même Thierry Gouvenou n'est pas très optimiste : "On va voir si des gens vont avoir envie d'attaquer. Mais je pense qu'ils vont rester assez tranquilles". L'unanime mantra de ce Tour 2020 pour l'instant.

Un peloton docile, des favoris attentistes. Jusqu'à quand ? Crédit: Getty Images

Tour de France Les débats du Tour : Privas ou Mont Aigoual, quelle étape a été la plus décevante ? IL Y A 6 HEURES