Kevin Reza sur la lutte contre le racisme : "Le vélo a beaucoup à apprendre et a pris du retard"

TOUR DE FRANCE - Coureur de B&B Hotels Vital-Concept, Kévin Réza dit avoir été victime de racisme entre 2014 et 2017 au sein du peloton, qui ne lui a pas montré beaucoup d'empathie. Pour GCN et Eurosport, le Français brise un tabou en nous racontant sa vision des choses et le manque d'action du milieu du cyclisme en matière de lutte contre le racisme.

