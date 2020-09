Cyclisme

La Planche des Belles Filles, ce rendez-vous devenu un "classique" du Tour

Découverte par l'organisation il y a dix ans, la petite station vosgienne propose un chrono individuel de 36km samedi. Et s'avance, sur la dernière décennie, comme le troisième lieu français le plus visité par le Tour après les Champs-Elysées et Pau. Depuis 2012, "La Planche des Belles Filles" s'est muée en passage incontournable et a souvent été synonyme d'arrivées mémorables.

00:02:13, 6273 vues, Hier à 16:24