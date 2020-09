La chute spectaculaire de Lopez profite aux Espagnols Mikel Landa (4e) et Enric Mas (5e), qui grimpent d’un rang. Tom Dumoulin, dauphin de Pogacar ce samedi, gagne deux places pour s’installer sur le septième strapontin, tandis qu’Adam Yates (9e) et Alejandro Valverde (12e) en perdent deux. Totalement en perdition (comme Lopez, il a perdu plus de 6 minutes sur Pogacar en ce 20e jour de course), le champion du monde 2018 sort ainsi du Top 10, qu’intègre Damiano Caruso (10e) et aux portes duquel échoue Guillaume Martin (11e).