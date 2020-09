Cyclisme

Le débat des RP : Peut-on critiquer les coureurs sans leur manquer de respect ?

TOUR DE FRANCE - Jacky Durand, Steve Chainel et Guillaume di Grazia reviennent sur l’étape de jeudi, décevante pour beaucoup, à l'image de ce début de Tour de France. Pour nos Rois de la Pédale, c’est la loi du Tour, et à ce genre d’étape peut succéder un autre, plus animée que prévue…

