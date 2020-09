Cyclisme

Le débat des RP : Y a-t-il un problème avec les Français ?

TOUR DE FRANCE - Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot, héors du Tour 2019, sont, pour des raisons différentes et à des degrés divers, en retrait cette année. Romain Bardet et Guillaume Martin ont eux coincé vendredi. Il n'y a plus de Français dans le Top 10. Alors, c'est quoi le problème ? Les Roids de la Pédale en débattent.

00:05:03, 4235 vues, il y a une heure