Cyclisme

Le profil de la 13e étape : Le Cantal, ça va faire mal

A défaut de Puy-de-Dôme, figure légendaire depuis 1964 mais qui ne peut plus être emprunté, le col de Ceyssat sera au programme pour lancer les hostilités. Une des sept ascensions répertoriées. La montée de la Stèle, celle du col de Néronne et du Puy Mary, "la pyramide du Cantal", avec ses trois derniers kilomètres à plus de 11%. 4400 mètres de dénivelé.

