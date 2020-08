Cyclisme

Le profil de la 18e étape : Gros menu pour en finir avec les Alpes

Sur le papier, encore une sacrée étape. Le Cormet de Roselend, le col des Saisies, celui des Aravis et surtout la montée vers les Glières (hors catégorie) avec six kilomètres de suite à plus de 11% de moyenne... Après une portion de vallée, les coureurs devront encore se coltiner le petit col de Fleurie, avant l'arrivée à La Roche-sur-Foron. Grosse journée en perspective, donc.

00:01:10, 7 views, il y a 13 heures