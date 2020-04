Tout comme le monde du football, du tennis ou encore de la F1, celui du cyclisme fait face au casse-tête du calendrier. Et il y a de quoi se donner mal au crâne. Mardi, l'UCI (Union Cycliste Internationale) a décidé de suspendre toutes les courses prévues d'ici au 1er juin. De ce fait, la 72e édition du Critérium du Dauphiné, prévue initialement du 31 mai au 7 juin, a été reportée. Reste à savoir quand.

"Il aura lieu peut-être un peu plus tard et sera peut-être un peu plus court", a d'ores et déjà prévenu Christrian Prudhomme, le directeur du cyclisme chez ASO (Amaury Sport Organisation), également organisateur du Tour de France. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a ainsi tenté de faire le point sur les différentes hypothèses étudiées par les instances en vue de la la suite de la saison. En premier lieu, le quotidien affirme que l'UCI aurait aimé suspendre l'ensemble des courses jusqu'au 15 juin, et non le 1er comme annoncé.

Départ du Tour le 25 juillet ?

Concernant Milan-Sanremo, initialement programmé le 21 mars, "La Classicissima" pourrait se dérouler à la "mi-juillet" selon le quotidien. Les Strade Bianche devraient également avoir lieu dans ces eaux-là. Et la Grande Boucle dans tout ça ? Avec le report des Jeux Olympiques de Tokyo, ASO dispose d'un nouveau créneau. Et c'est fort possible qu'il soit utilisé. Le quotidien transalpin évoque ainsi un départ le 25 juillet et une arrivée le 16 août. Officiellement, les dates restent pour l'instant les mêmes : 27 juin-19 juillet. Simple question de temps, probablement.

Le Tour d'Espagne, lui, est prévu du 14 août au 6 septembre. Mais avec une hypothétique arrivée du Tour le 16 août, la Vuelta risque donc de sauter. Mais probablement d'une seule semaine. Et ASO, qui est également son organisateur, songerait à raccourcir sa durée. Enfin, pour le Tour d'Italie, lui aussi reporté, le scénario le plus probable est le suivant : coup d'envoi le 3 octobre, arrivée le 25 et toujours 21 étapes au programme. Le Tour de Lombardie, lui, pourrait se dérouler le 31 octobre ou 7 novembre.