Egan Bernal peut-il déjà faire une croix sur le doublé?

Christophe Gaudot

Egan Bernal a le droit d'être frustré. Après 13 étapes, il subit jour après jour les assauts de Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Sur les seules étapes de montagne, et en excluant les bonifications, il a lâché 38 secondes au premier. Au général, son retard affiche 21 secondes de plus pour grimper proche de la minute. Avec les bonifications, Roglic a donc fait fructifier son pécule de près de plus de 50%. A la pédale, le vainqueur sortant n'est pas si loin mais je doute de plus en plus de lui.

Partons du principe qu'il va encore lâcher du temps sur le chrono de La Planche des Belles Filles. Cette affirmation me semble difficilement contestable. En fourchette basse, j'estime qu'il lâchera encore 40 secondes à Roglic. Du Grand Colombier jusqu'à La Roche-sur-Foron, il a quatre occasions pour reprendre au moins 1'40'' à Roglic. Si sa forme était ascendante, j'aurais dit qu'il en était capable. Seulement, les signes d'amélioration sont minces pour ne pas dire inexistants.

A l'inverse, Primoz Roglic semble maintenir la même forme depuis un moment déjà. Certains espéraient le voir flancher mais le maillot jaune paraît sûr de lui et de sa force. Surtout, il n'a toujours pas déclenché de grande attaque, préférant laisser à Tadej Pogacar l'initiative. La courbe des formes de Roglic et Bernal peut s'inverser mais pas suffisamment, selon moi, pour que le Colombien renverse le Slovène.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ist aktuell Gesamtzweiter und Führender in der Nachwuchswertung. Die Lockerungen des Corona-Reglements sind für sein Team positive Nachrichten Crédit: Getty Images

Julien Chesnais

Evidemment, avec moins d’une minute de retard sur Roglic (59 secondes), rien n’est encore perdu pour le vainqueur sortant du Tour. Mais plus que les chiffres, c’est la dynamique du leader d’Ineos-Grenadiers qui m’inquiète. Depuis sa victoire au col de Beyrède sur le Tour d’Occitanie, début août, le Colombien a baissé d’un gros cran, au point d’abandonner le Dauphiné avant les deux dernières étapes, soi disant pour un problème de dos, plus sûrement pour ne pas se cramer davantage alors qu’il s’était déjà cassé les dents sur Roglic lors du Tour de l’Ain.

Sur le Tour, on l’a vu attaquer dans Marie-Blanque, mais ce sursaut n’a pas été confirmé puisque dès le rendez-vous suivant, au Puy Mary, il a été décroché dès les premiers forts pourcentages de la montée finale, concédant au final 38 secondes en deux kilomètres. Les Alpes restent à venir, tout peut basculer, mais l’on voit mal comment la forme de Bernal pourrait se redresser au point de laminer Roglic et Pocagar, l'infernal duo slovène qu’il a été incapable de suivre ce vendredi. Porte, Landa et Lopez, qui semblaient un cran en-dessous de lui jusqu’à présent, l’ont même devancé sur la ligne. Pas vraiment bon signe. L’an dernier souvenons-nous qu'avant les Alpes, il était le plus fort derrière Pinot… Bernal n’est pas hors-jeu. Mais favori, absolument plus.

Dans le final, Roglic et Pogacar étaient trop forts pour Bernal et les autres

Les Français sont-ils à leur place au général ?

Christophe Gaudot

Après 13 étapes, la France joue désormais en second rideau, exclue du top 10. Il y a quatre Colombiens dans les dix premiers ? Il y a autant de Français (Bardet, Martin Rolland et Barguil) entre les 11e et 19e places. Le classement général ne ment pas, même si nos Français ont des circonstances atténuantes j'y reviendrai, donc je pense que oui les Bleus sont à leur place sur ce Tour 2020.

Le meilleur résultat de Guillaume Martin sur un grand tour est sa 12e place sur la Grande Boucle 2019 et, précision utile, le Normand dispute "seulement" la quatrième course de trois semaines de sa carrière. Pour Romain Bardet, la situation est différente. C'est un habitué du top 10 du Tour (cinq en six participations). Il a chuté ce vendredi et je veux croire que cet incident est la cause principale de sa défaillance. Je ne serai pas étonné de le voir remonter dans le top 10 en troisième semaine si son gadin ne laisse pas trop de traces.

Finalement, le seul qui ne se trouve pas à sa place, c'est Thibaut Pinot. Pour le reste, je rappelle qu'en 2019, ni Primoz Roglic ni Tadej Pogacar n'étaient là, pas plus que Miguel Angel Lopez et qu'Enric Mas faisait l'équipier pour Alaphilippe. En 2020, la densité de leaders est incroyable, aussi je ne suis pas étonné de voir le cyclisme français reculer, un peu, dans la hiérarchie même si les positions sont loin d'être figées.

Le débat des RP : Y a-t-il un problème avec les Français ?

Julien Chesnais

Christophe a raison. Le seul prétendant à la gagne était Pinot. On était prévenus dès le départ. Alors, du moment où il se retrouve hors jeu, pourquoi s’étonner de ne voir plus aucun Français dans le match ? Alaphilippe n’avait pas menti quand il disait qu’il ne jouait pas le général. Il est donc à sa place, et a même déjà réussi son retour après son superbe coup double à Nice (étape et maillot jaune). Bardet l’est aussi, quelque part. Sans ambition déclarée au général, le voir actuellement 11e à trois minutes n’est pas une déception en soi. Et on peut le même taxer de “malchanceux” vu le coup de sort subi sur ses terres ce vendredi, le jour même où il rêvait de renverser la table.

Pour la première fois défaillant, Martin a peut-être subi le contrecoup de sa chute de mardi. Je suis curieux de voir s’il s’agit d’un simple jour sans ou bien de l’amorce d’une chute inexorable au classement, car le Normand a incontestablement franchi un cap depuis le confinement. Les vraies déceptions sont peut-être ailleurs. Même s'ils ne visaient pas le général - et qu'ils ont aussi des circonstances atténuantes - on peut se demander où sont passées les promesses laissées ces dernières années par Warren Barguil, Pierre Latour et David Gaudu, très loin de leur meilleur niveau depuis le départ du Tour.

Thibaut Pinot sur le Tour 2020 Crédit: Eurosport

La 14e étape est-elle la meilleure chance de victoire pour Sagan ?

Julien Chesnais

Oui. Je ne vois pas de meilleure autre opportunité pour lui de ne pas finir fanny. Car à partir de dimanche, ce sera tout pour les grimpeurs, hormis à Champagnole puis Paris, où il devrait trouver plus rapide que lui sur les sprints massifs attendus. Le final de la 14e étape ressemble à celui de Milan-San Remo, une comparaison vendue par Christian Prudhomme "himself”, et ce terrain là inspire forcément le Slovaque, même s’il n’a jamais remporté "la Primavera".

Je vois néanmoins deux obstacles à sa victoire samedi. Les trente kilomètres d’ascension du col de Béal (1390m d’altitude) réduisent ses chances de pouvoir prendre l’échappée. Si celle-ci ne se dégage pas avant l'ascension de 2e catégorie (dont le pied se situe juste après le sprint intermédiaire, au kilomètre 38), l’opération risque d’être compliquée pour ce Sagan-là. S’il n’y parvient pas, il pourra toujours se réfugier derrière ses équipiers, compter sur eux pour ramener le peloton sur les fuyards et favoriser un sprint en comité restreint. Mais il leur faudra sans doute trouver des alliés de circonstance. Pas gagné d’avance.

La palette : L'incident Sagan - Aert décortiqué par Jacky Durand

Christophe Gaudot

Je suis d'accord avec Julien : Sagan ne doit pas laisser passer cette chance, sans quoi il devrait rallier Paris sans succès d'étape, en plus je pense, de devoir le faire sans maillot vert pour la première fois de sa carrière. Cependant, je serais plus optimiste que mon collègue sur ses chances de succès.

Pour Sagan, il va cependant devoir espérer que l'échappée parte vite, c'est une condition sine qua non. Pas pour la prendre, plutôt pour que le col du Béal ne se monte pas trop vite. S'il bascule avec le peloton, j'en doute, ou pas loin, j'y crois, il sera alors temps de faire l'état des lieux. Sam Bennett et Caleb Ewan ne seront sans doute pas capable de revenir alors que la descente vers Lyon favorisera le peloton et donc la Bora-Hansgrohe de Sagan.

Restera à revenir sur l'échappée et maîtriser les tentatives sur les deux ultimes côtes du jour, celle de Duchère et celle de la Croix-Rousse. Les pourcentages ne sont pas énormes dans ces deux difficultés, aussi je pense qu'il y sera dur de faire des écarts. Dans une arrivée groupée, le favori ne sera pas Sagan, plutôt Wout Van Aert, mais le Slovaque a montré à Poitiers qu'il en avait encore dans les cuisses.

Peter Sagan sur le Tour 2020 Crédit: Getty Images

