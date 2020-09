Primoz Roglic a-t-il pris un ascendant significatif ?

Julien Chesnais

La première arrivée au sommet du Tour n’était pas assez dure pour observer une première hiérarchie claire nette et précise parmi les cadors. Roglic n’a pas pris la moindre seconde sur ses concurrents (hormis dix sous forme de bonifications), mais il a indéniablement marqué de gros points. En archi-dominant ce sprint d’altitude - après avoir pris le soin de ramener Guillaume Martin à la raison à 400 mètres de la ligne - le Slovène a montré qu’il demeurait le patron du peloton, un statut qu’il s’était forgé sur les routes du Tour de l’Ain et du Dauphiné.

Son abandon sur ce dernier, au matin de la dernière étape, n’était donc qu’un leurre. L’ascendant significatif, on peut aussi l’attribuer à son équipe, de nouveau en mode rouleau-compresseur après une prestation mitigée au col d’Eze dimanche. Van Aert et Kuss ont fait un travail colossal sur les pentes d'Orcières. Et Dumoulin a terminé avec les meilleurs. S’il demeurait le moindre doute sur la forme de Roglic et de Jumbo-Visma, le voilà levé. Pour eux, tous les feux sont au vert.

Christophe Gaudot

A un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, une cinquantaine de coureurs garnissaient le groupe des favoris. Difficile de dire que la montée d'Orcières-Merlette s'est montée sur un rythme terrible même si l'accélération de Wout Van Aert a fait mal. Aussi, j'ai du mal à considérer la victoire de Primoz Roglic autrement que le témoin d'un coureur mis dans les conditions idéales pour faire parler sa force dans les 500 derniers mètres. A ce petit jeu, aucun de ses adversaires directs ne peut rivaliser. Mais toutes les arrivées au sommet ne se disputeront pas au sprint.

Si Slovène peut se satisfaire d'une chose c'est qu'il semble dans la lignée de sa forme du Dauphiné et non dans celle de sa chute à la veille de l'arrivée. Après son mois d'août, je m'attendais à le voir briller tôt sur ce Tour, sa victoire n'est donc ni une surprise ni très impressionnante pour moi. Pogacar, Bernal, Pinot, Dumoulin et Quintana ont fini dans le même temps sans trop s'employer. Il a gagné, tant mieux pour lui mais je vais attendre un peu avant de dire qu'il a pris un ascendant significatif sur la concurrence.

Que peut viser Guillaume Martin ?

Julien Chesnais

Le Normand est dans une forme exceptionnelle depuis la reprise, et les quatre premières journées du Tour l’ont confirmé. Sans la vigilance de Roglic à Orcières-Merlette, on peut légitimement penser que son attaque à 500 mètres de la ligne aurait été décisive. Il a une victoire d’étape dans les jambes, elle se rapproche, et c’est sans nul doute sa priorité actuelle. Il fait du vélo pour vivre des moments de grâce, d’hyper-puissance, pourquoi réfréner ses pulsions maintenant qu’il a le niveau pour les assouvir ?

Ce serait contre sa nature. D’un autre côté, courir derrière ce lièvre, c’est prendre le risque de perdre des cartouches précieuses en vue de la troisième semaine. Mais si le leader de Cofidis a la forme d’un prétendant au top 5 (l’objectif clamé par Cédric Vasseur l'hiver dernier n’était donc pas si loufoque) rien ne dit qu’il pourra la conserver jusqu’à la Planche des Belles Filles, dans deux semaines et demi. Alors autant s’amuser tant qu’il en a la capacité. Les étapes du Mont-Aigoual (jeudi) puis des Pyrénées (samedi et dimanche) ressemblent à de vraies opportunités.

Christophe Gaudot

Voilà sept ans que Cofidis attend un top 10 sur le Tour de France. En 2013, Daniel Navarro avait mené le maillot rouge et blanc à la 9e place du Tour, sorte d'exploit pour un coureur de la maison nordiste. Une victoire d'étape se fait encore plus attendre pour Cofidis puisque le dernier bouquet remonte à 2008 avec Sylvain Chavanel. Entre les deux, le coeur de Guillaume Martin balance-t-il ? Intrinsèquement, je le pense capable des deux.

En revanche, je ne le pense pas prêt à abandonner l'un pour aller chercher l'autre. Avec sa troisième place au Dauphiné, le Normand ne peut plus se cacher, malheureusement pour lui. Pour viser une étape, il devra, soit battre les meilleurs à la pédale, c'est peu probable, soit accepter de perdre du temps en amont, ça semble impensable. Aussi, je le pense plutôt dans l'optique de viser un top 10. Cet objectif est largement dans ses cordes et signerait une belle progression pour lui et un superbe résultat pour son équipe.

Caleb Ewan va-t-il faire une razzia dans les sprints ?

Julien Chesnais

On peut sérieusement le penser. Sa victoire à Sisteron a marqué les esprits. Dans les derniers mètres, il a remonté un à un ses adversaires, comme dans un jeu vidéo, ce qui montre que l’Australien est au-dessus du lot, une tendance qui sautait déjà aux yeux à la lecture de la start-list au grand départ de Nice.

L’an dernier, face aux meilleurs sprinteurs du monde, il avait remporté trois étapes. Cette année, la grande majorité des membres de sa caste n’est pas là : comment imaginer alors que sa récolte ne soit pas au moins aussi bonne ? Certes, c’est un Tour pour grimpeurs. Les occasions de sprinter sont rares. Mais il y en a, et ce sera à chaque fois tapis rouge pour Ewan, même si Sam Bennett a failli lui voler la vedette lundi.

Dès mercredi, le coureur de Lotto-Soudal aura l’occasion de doubler la mise. L’arrivée à Privas, en faux-plat montant, lui va à merveille. Et derrière, il restera quatre à cinq occasions de mettre au fond.

Christophe Gaudot

A Sisteron, Caleb Ewan a tardé à faire parler sa pointe de vitesse mais quand il l'a fait, il a réduit tout le monde au silence. Avec cette impression de domination, difficile de dire que Caleb Ewan n'est pas une jambe au-dessus de tout le monde sur ce Tour de France. L'an dernier, déjà, il avait remporté trois étapes, plus que n'importe quel autre de ses adversaires. Avec un plateau moins imposant cette année, Ewan a les armes pour faire aussi bien qu'en 2019, c'est à dire trois bouquets.

Je vois néanmoins deux obstacles à sa razzia. La première, Lotto-Soudal a déjà perdu deux coéquipiers, et non des moindres avec Philippe Gilbert et John Degenkolb. Un autre abandon le fragiliserait inévitablement. Le second, c'est la montagne. Ewan peut la passer mais il y souffre plus que les autres. S'il puise dans son énergie, il peut se montrer moins véloce dans les dernières lignes droites.

