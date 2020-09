Cyclisme

Montée dantesque, Lopez aérien, Roglic renforcé : le résumé de la 17e étape

TOUR DE FRANCE - Miguel Angel Lopez s'est imposé au sommet du col de la Loze, terme de la 17e étape, devant Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Le maillot jaune a repris du temps et possède désormais 57 secondes d'avance sur son dauphin slovène. Le spectacle a été superbe sur les pentes du retoudable et redouté col de la Loze.

00:03:23, 14820 vues, il y a 4 heures