Mais ce n’est pas fini. Car avec le Col de la Loze, cette 17e étape réserve une arrivée au sommet exceptionnelle, à même de rebattre les cartes. " Ils n’ont pas idée de ce qui les attendra une fois à la station de Méribel , précise encore le directeur du Tour. Il leur restera encore 7 kilomètres d’une totale irrégularité, avec plusieurs passages dépassant les 20 % de pente ". Le col de la Loze, c'est un peu "le mur de Huy à la française", selon lui. Il faudra donc être grand, fort, immense même, pour gagner cette 17e étape. Ce devrait être le terrain de jeu idéal pour une explication entre les patrons du peloton. Et franchement, on en salive d’avance.

La météo pourrait être l’un des facteurs X de cette étape. Histoire d’ajouter encore de la dramaturgie. Si le temps sera au beau fixe à Grenoble, avec un ciel dégagé, un faible vent et un mercure frôlant les 30° C, l’arrivée à Méribel pourrait se faire sous la pluie avec un risque d’averses bien réel.

Méribel, ce n’est pas inconnu pour le Tour de France. En 1973, Bertrand Thévenet profitait d’un orage et d’un duel XXL entre José-Manuel Fuente et Luis Ocaña, alors maillot jaune, pour s’envoler vers la victoire lors de la 7e étape. En 2016, le Dauphiné était aussi passé dans le coin, avec une arrivée à Méribel. Et au sprint, c’est un certain Thibaut Pinot qui avait remporté l’étape devant Romain Bardet. Les deux hommes avaient réussi une échappée magnifique en duo. De quoi donner des idées ?