Tom Dumoulin a les idées claires sur le Tour de France, qui débute samedi à Nice. "Ce ne sera pas Jumbo-Visma contre Ineos ou quelque chose du genre", a balayé l'autre leader, avec Primoz Roglic, de Jumbo, lancé sur le duel entrevu sur le Tour de l'Ain et le Dauphiné avec l'équipe d'Egan Bernal, dernier maillot jaune à Paris. "Ca va être une bataille entre plein de coureurs", pronostique le spécialiste du contre-la-montre, couronné sur le Giro 2017. Je pense qu'au moins vingt de ceux qui vont prendre le départ visent le podium ou la victoire. On doit seulement s'assurer d'être les meilleurs d'entre eux".

De retour dans le peloton au Tour de l'Ain (7-9 août), après 420 jours sans disputer de course entre blessure à son genou gauche et Covid-19, la recrue star de Jumbo en 2020 a estimé retrouver ses sensations. "Je suis satisfait de la façon dont le Tour de l'Ain et le Dauphiné se sont déroulés (11e puis 7e place, ndlr), a confié le Néerlandais. Ma condition a progressé pendant ces courses. J'avais besoin de celles-ci pour prendre du rythme".

C'est une nouvelle situation d'être une des équipes favorites du Tour

Dumoulin, dauphin de Geraint Thomas sur le Tour de France 2018, a confirmé au passage qu'il partagerait les responsabilités avec Primoz Roglic pendant les trois semaines du Tour: "Primoz et moi visons le classement général, nous serons tous les deux très proches du podium en dernière semaine et on verra ce qu'il se passera", a-t-il esquissé.

Jumbo et son escadre "all star", dont la puissance de feu a égalé - voire surpassé - celle d'Ineos sur les courses de préparations au Tour, a affiché ses ambitions: "C'est une nouvelle situation d'être une des équipes favorites du Tour. Mais nous avons l'expérience de ces dernières années, a rappelé son directeur sportif Grischa Niermann. Nous avons gagné la Vuelta et beaucoup d'épreuves d'une semaine". "Ce n'est pas complètement nouveau pour nous de mener une course", a-t-il souligné. "Dans le Dauphiné, nous avons encore essayé des tactiques, des façons de courir. Nous y étions pour nous préparer physiquement mais aussi sur le plan tactique".

