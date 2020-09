"Depuis le début, la course se passait bien tous les jours. Cette fois, ça a été plus compliqué." Après neuf journées sur un petit nuage, sans le moindre coup de pédale de travers, Guillaume Martin a connu une journée plus compliquée mardi lors de la 10e étape entre l'ile d'Oléron et l'ile de Ré. Le leader de l'équipe Cofidis a été pris dans une chute, en compagnie de Tadej Pogacar notamment, à environ 60 kilomètres de l'arrivée.

Puis, dans le final, à la sortie de La Rochelle, on l'a vu un peu à la limite lorsque le peloton s'est un temps morcelé sous le coup d'une bordure. A l'arrivée, il n'a pas perdu de temps et a conservé sa 3e place au général, mais c'est un avertissement. "Aujourd'hui, c'était difficile mais c'est normal, il faut réussir à passer ces journées, a-t-il philosophé. Il y a eu cette chute en milieu de course puis le vent qui nous a embêtés mais j'ai réussi à ne pas perdre de temps, c'est l'essentiel."

Tour de France Les débats du Tour : Bennett est-il trop sous-estimé ? IL Y A 3 HEURES

Pogacar, Martin ou Coquard au sol : la traversée de Rochefort a fait des dégâts

"Toute la journée, le circuit a été particulièrement dangereux"

Plus que le vent, finalement assez faible au bord de l'Atlantique ce mardi, c'est bien le tracé qui a rendu les choses délicates à gérer. Beaucoup ont de coureurs et de directeurs sportifs ont souligné la dangerosité du parcours, à l'image de Guillaume Martin : "Toute la journée, le circuit a été particulièrement dangereux avec beaucoup d'ilots et de ronds-points. Ça fait partie du cyclisme moderne. Quelqu'un est tombé devant moi et je n'ai pas pu l'éviter".

"Je suis un peu inquiet, a avoué Jacky Durand dans les Rois de la Pédale après l'étape. On a été rassuré de le voir réintégrer le peloton et surtout y rester, on verra ce qu'il va se passer mais il est quand même tombé lourdement. Je l'ai senti bizarrement quand il est reparti, 3 ou 4 mètres derrière le coureur qui le précède alors que même si c'est un grimpeur, c'est un coureur qui frotte très bien. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais oui il y a une petite inquiétude. Il n'a pas perdu de temps, il est toujours placé, mais affaire à suivre."

Reste à voir effectivement s'il gardera des séquelles de cette chute dans les prochains jours. On a vu avec Thibaut Pinot qu'une chute, sans trop de gravité en apparence, pouvait avoir des conséquences à moyen ou long terme sur le Tour. "J'ai un peu mal au dos, je vais faire le point à froid. La tête a un peu tapé donc ça a dû tasser les vertèbres", a reconnu le Français, toujours calé sur le podium provisoire, à la 3e place, à 28 secondes du maillot jaune, Primoz Roglic. A surveiller de près, donc.

"Il est quand même tombé lourdement" : Jacky Durand s'inquiète un peu pour Guillaume Martin

Tour de France Roglic : "Je ne pense pas avoir pris le maillot trop tôt" IL Y A 3 HEURES